Народні обранці пропонують збільшити штрафи за порушення правил стоянки великогабаритними та великоваговими транспортними засобами. Відповідний законопроект вже зареєстровано у Верховній Раді.

Депутати вже зареєстрували законопроект №10335, яким пропонується збільшити штрафи за порушення правил паркування. Мова йде лише про вантажні транспортні засоби.

Читайте також: Депутати пропонують втричі збільшити акциз на автогаз

Законопроектом пропонується встановити штраф за порушення правил стоянки великогабаритними та великоваговими транспортними засобами в розмірі чотирьохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян (6 800 грн).

Повноваженнями щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення за порушення правил стоянки великогабаритними та великоваговими транспортними засобами наділяються посадові особи органів Національної поліції, а щодо розгляду справ та винесення постанов – суди.

На думку авторів законопроекту, це сприятиме зменшенню кількості адміністративних правопорушень, що стосуються порушень правил стоянки великогабаритними та великоваговими транспортними засобами.

Зараз, відповідно до частини 1 статті 122 КУпАП, за порушення правил стоянки передбачено штраф 340 грн.