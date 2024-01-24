Поліція разом з ТЦК часто зупиняють авто для вручення повісток. Наскільки це законно, розповів юрист.

Юрист та адвокат Ростислав Кравець пояснив, що саме входить до повноважень працівників ТЦК, та коли вони зловживають ними.

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Він наголосив, що у представників поліції є право зупиняти автомобілі. При цьому жодних повноважень зупиняти транспортний засіб працівники ТЦК не мають.

Ростислав Кравець розповів, що серед тих, хто має повноваження для зупинки авто: поліція, СБУ, нацгвардія, прикордонники, митники, та військові ЗСУ. Представники ТЦК не мають права зупиняти автомобілі ба більше вимагати у громадян документи на перевірку.

Якщо автомобіль все ж таки зупинили або заблокували та вимагають взяти повістку, юрист рекомендує дотримуватися таких інструкцій:

запитати посвідчення;

не виходити з машини та не давати жодних документів;

знімати на відео все, що відбувається на дорозі;

викликати поліцію

За словами юриста якщо особа відмовляється від отримання повістки, складається акт про відмову від отримання повістки із підписами уповноважених осіб та свідків і вручається особі під підпис.