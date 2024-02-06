Працівники ТЦК перевіряють військовозобов'язаних чоловіків, в тому числі водіїв вантажівок, та вручають їм повістки.

Правоохоронні орган та територіальні центри комплектування та соціальної підтримки почали розгортати мобільні пости перед пунктами пропуску через державний кордон України. Про це стало відом з заяви ЕВА – Європейської бізнес-асоціації.

Співробітники цих відомств здійснюють перевірки документів у водіїв вантажних транспортних засобів, які здійснюють перевезення через держкордон, а також видачу повісток з наказом з’явитися до ТЦК та СП для уточнення облікових даних.

Також цікаво що робити, якщо авто зупинили співробітники ТЦК: поради юриста

Про наявність представників на кордону перевізники також повідомляють в різних соцмережах у профільних групах. Особливо ретельно перевіряють тих, хто виїжджає за кордон вперше з початку війни або за документами, які зроблені під час повномасштабного вторгнення.

Окрім того, прикордонники розширили смугу до 5 км від державного кордону, в якій проводяться додаткові перевірки статусу мобілізованих.

Така діяльність силових структур призводить до утворення додаткових черг на державному кордоні, паніки серед працівників компанії, які здійснюють міжнародні перевезення, стверджують в ЕВА.

Така ситуація на кордонах призводить до того, що ускладнилась логістика (і так в непростий час), з іншого боку, у працівників виникає чимало питань та навіть паніка, впевнені в Асоціації. Бо єдиний ефект, який можна цим досягти – втрата довіри від міжнародних замовників, розірвання контрактів, втрата замовлень, звільнення працівників, зупинка виробничої діяльності компаній в цілому, а також зменшення надходжень до державного бюджету в частині сплати податків та митних платежів.

Окрім того, за інформацією компаній-членів Асоціації ЕВА, наразі забронювати критично важливих фахівців чи експертів в компанії особливо складно. При цьому економічний сектор держави має працювати на повну задля забезпечення потреб держави та армії. Тож з метою формування балансу задля належного функціонування економіки в країні, важливо додатково передбачити бронювання працівників, які не належать до критично важливих підприємств, але активно працюють та сплачують податки до бюджету України.

Тож Європейська Бізнес Асоціація звертається з закликом не ухвалювати законопроєкт №10449 про мобілізацію у чинній редакції без відповідних доопрацювань. Крім того, продумати можливість додаткового інструменту бронювання працівників та все ж звернути увагу на ситуацію, що склалась перед пунктами пропуску через державний кордон України.

Нагадаємо чи можуть представники ТЦК зупиняти автомобілі на дорозі для вручення повісток.