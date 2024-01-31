В новому законопроєкті більш чітко виписано, як саме громадянин буде позбавлений права керувати автомобілем та про блокування коштів на його рахунках.

Новий законопроєкт уряду про мобілізацію, поданий у Верховну Раду 30 січня 2024 року, більш детально розписує, як держава буде обмежувати права тих, хто за повісткою не з’явився у ТЦК. Серед них – і право водіння транспортними засобами.

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Зокрема, якщо військовозобов’язаний на вимогу ТЦК (після отримання повістки) не з’явився до військкомату, через 15 днів після вказаної у повістці дати керівник ТЦК виписує новий документ – вимогу про виконання обов’язку військовозобов’язаного. Вона надсилається електронним чи поштовим способом у 5-денний термін. Після того, як ця вимога доставлена до громадянина, але він знову не з’явився у ТЦК, йому надається ще 10 днів для явки.

Тоді ТЦК подає справу до суду, який приймає такі методи впливу на порушника законодавства:

тимчасово обмежує його у праві виїзду за межі України тимчасово обмежує його у праві керування транспортними засобами накладає арешт на кошти та інші цінності такого громадянина, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг, або на електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях в емітентах електронних грошей, на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах.

Ці засоби впливу діють до моменту виконання зобов’язань за такою вимогою, тобто явку в ТЦК. Коли він з’являється за вимогою, керівник ТЦК надсилає до виконавчої служби відповідний лист.

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На практиці це може відбуватися так. Суд надсилає своє рішення до МВС та виконавчої служби. МВС в базі даних призупиняє дію водійського посвідчення, а виконавча служба займається блокуванням рахунків. Якщо водія зупиняє поліція та перевіряє його за базою даних, вона отримує інформацію про позбавлення права керування.

В новому законопроєкті також прописано, що документ про військову службу громадянин має пред’являти не лише працівникам ТЦК, але й поліцейським та прикордонникам. Також без військового квитка не зроблять закордонний паспорт. Тому при виявленні ухилянта вони можуть затримати людину для уточнення її військового статусу.

Враховуючи те, що законопроєкт надає 60 днів після публікації майбутнього закону для явки в ТЦК усіх військовозобов’язаних задля уточнення особистих даних, норма про неявку буде працювати для усіх чоловіків віком 25-60 років. Тобто за злагодженої роботи ТЦК і судів вже через три місяці багато чоловіків, які не уточнили свої дані в ТЦК, матимуть проблеми з водінням автомобілів та розпорядженням своїх коштів у банках.