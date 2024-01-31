В новом законопроекте более четко выписано, как именно гражданин будет лишен права управлять автомобилем и заблокированы средства на его счетах.

Новый законопроект правительства о мобилизации, поданный в Верховную Раду 30 января 2024 года, более подробно расписывает, как государство будет ограничивать права тех, кто по повестке не появился в ТЦК. Среди них – и право вождения транспортными средствами.

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В частности, если военнообязанный по требованию ТЦК (после получения повестки) не явился в военкомат через 15 дней после указанной в повестке даты, руководитель ТЦК выписывает новый документ – требование о выполнении обязанности военнообязанного. Он отправляется электронным или почтовым способом в 5-дневный срок. После того как это требование доставлено к гражданину, но он снова не явился в ТЦК, ему предоставляется еще 10 дней для явки.

Тогда ТЦК представляет дело в суд, который принимает следующие методы воздействия на нарушителя законодательства:

временно ограничивает его в праве выезда за пределы Украины временно ограничивает его в праве управления транспортными средствами накладывает арест на средства и другие ценности такого гражданина, находящихся на счетах и на хранении в банках или других финансовых учреждениях, небанковских поставщиках платежных услуг или на электронные деньги, хранящиеся на электронных кошельках в эмитентах электронных денег на счетах в ценных бумагах в депозитарных учреждениях.

Эти средства воздействия действуют до момента выполнения обязательств по такому требованию, т.е. явку в ТЦК. Когда он появляется по требованию, руководитель ТЦК направляет в исполнительную службу соответствующее письмо.

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На практике это может происходить следующим образом. Суд направляет свое решение в МВД и исполнительную службу. МВД в базе данных приостанавливает действие водительского удостоверения, а исполнительная служба занимается блокировкой счетов. Если водителя останавливает полиция и проверяет его по базе данных, она получает информацию о лишении права управления.

В новом законопроекте также прописано, что документ о военной службе гражданин должен предъявлять не только работникам ТЦК, но и полицейским и пограничникам. Также без военного билета не сделают загранпаспорт. Поэтому при обнаружении уклониста они могут задержать человека для уточнения его военного статуса и даже доставить в ТЦК.

Учитывая, что законопроект предоставляет 60 дней после публикации будущего закона для явки в ТЦК всех военнообязанных для уточнения личных данных, норма о неявке будет работать для всех мужчин в возрасте 25-60 лет. То есть при слаженной работе ТЦК и судов уже через три месяца многие мужчины, которые не уточнили свои данные в ТЦК, будут иметь проблемы с вождением автомобилей и распоряжением своих средств в банках.