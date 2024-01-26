Обычно сотрудники ТЦК вместе с полицией останавливают водителей на блокпостах. Часто людям выписывают повестки или забирают в ТЦК. Что делать в таких случаях - рассказал адвокат.
Адвокат Полина Марченко в своем видео рассказала много интересных нюансов по общению с представителями ТЦК, которые вместе с полицией останавливают водителей на блокпостах. Такая инструкция может стать полезной многим водителям.
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Первое, что нужно сделать: включить камеру на телефоне, чтобы иметь видео фиксацию всего процесса. Важно помнить, что снимать сами блокпосты запрещено. Желательно остановиться таким образом, чтобы во время съемки в кадр попадали только лица с которыми придется общаться.
Алгоритм общения с представителями ТЦК, по мнению Полины Марченко, должен выглядеть следующим образом. Сначала нужно проверить документы должностных лиц:
- Служебное удостоверение должностного лица РТЦК и СП согласно постановлению КМУ 1137
- Копию приказа коменданта, которым определены подразделения, которые имеют право на проверку документов. Постановление КМУ 1456
- Приказ или распоряжение военкомата, которым уполномочены указанные лица на вручение повесток.
Если этих документов должностное лицо не предоставило, гражданин имеет полное право не предъявлять свои документы.
Другой важный момент – предъявление документов сотрудникам полиции. Водитель обязан их предъявить, но полицейский не имеет права передавать эти данные третьим лицам (в том числе представителям ТЦК).
Полина Марченко рекомендует своевременно обращаться к адвокатам за правовой помощью. Промедление в этом вопросе может пойти не на пользу гражданам. В случае остановки желательно позвонить адвокату.