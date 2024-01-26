Обычно сотрудники ТЦК вместе с полицией останавливают водителей на блокпостах. Часто людям выписывают повестки или забирают в ТЦК. Что делать в таких случаях - рассказал адвокат.

Адвокат Полина Марченко в своем видео рассказала много интересных нюансов по общению с представителями ТЦК, которые вместе с полицией останавливают водителей на блокпостах. Такая инструкция может стать полезной многим водителям.

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Первое, что нужно сделать: включить камеру на телефоне, чтобы иметь видео фиксацию всего процесса. Важно помнить, что снимать сами блокпосты запрещено. Желательно остановиться таким образом, чтобы во время съемки в кадр попадали только лица с которыми придется общаться.

Алгоритм общения с представителями ТЦК, по мнению Полины Марченко, должен выглядеть следующим образом. Сначала нужно проверить документы должностных лиц:

Служебное удостоверение должностного лица РТЦК и СП согласно постановлению КМУ 1137

Копию приказа коменданта, которым определены подразделения, которые имеют право на проверку документов. Постановление КМУ 1456

Приказ или распоряжение военкомата, которым уполномочены указанные лица на вручение повесток.

Если этих документов должностное лицо не предоставило, гражданин имеет полное право не предъявлять свои документы.

Другой важный момент – предъявление документов сотрудникам полиции. Водитель обязан их предъявить, но полицейский не имеет права передавать эти данные третьим лицам (в том числе представителям ТЦК).

Полина Марченко рекомендует своевременно обращаться к адвокатам за правовой помощью. Промедление в этом вопросе может пойти не на пользу гражданам. В случае остановки желательно позвонить адвокату.