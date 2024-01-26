Зазвичай співробітники ТЦК разом з поліцією зупиняють водіїв на блокпостах. Часто людям виписують повістки або забирають у ТЦК. Що робити у таких випадках - розповів адвокат.

Адвокат Поліна Марченко у своєму відео розповіла багато цікавих нюансів щодо спілкування з представниками ТЦК, які разом з поліцією зупиняють водіїв на блокпостах. Така інструкція може стати корисною багатьом водіям.

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Перше, що потрібно зробити: увімкнути камеру на телефоні аби мати відеофіксацію усього процесу. Важливо пам’ятати, що знімати самі блокпости заборонено. Бажано зупинитись таким чином, аби під час фільмування в кадр потрапляли лише особи, з якими доведеться спілкуватись.

Алгоритм спілкування з представниками ТЦК, на думку Поліни Марченко, має виглядати наступним чином. Спочатку потрібно перевірити документи посадових осіб:

Службове посвідчення службової особи РТЦК та СП згідно постанови КМУ 1137

Копію наказу коменданта, яким визначено підрозділи, які мають право на перевірку документів. Постанова КМУ 1456

Наказ або розпорядження військкомату, яким уповноважено зазначених осіб на вручення повісток.

Якщо цих документів посадова особа не надала, громадянин має повне право не пред’являти свої документи.

Інший важливий момент – пред’явлення документів співробітникам поліції. Водій зобов’язаний їх пред’явити, але поліцейський не має права передавати ці дані третім особам (у тому числі представникам ТЦК).

Поліна Марченко рекомендує своєчасно звертатись до адвокатів щодо правової допомоги. Зволікання у цьому питанні може піти на не користь громадянам. У разі зупинки бажано зателефонувати адвокату.