Граждан, которые не явились по требованию в ТЦК, будут лишать права управления транспортными средствами. Такая норма прописана в новом законе, который вступит в силу 18 мая.

Минобороны Украины уже опубликовало перечень изменений в закон о мобилизации. Среди прочего, у граждан могут изымать автомобили на нужды сил обороны, а тех кто не появляется в ТЦК будут ограничивать в праве управлять транспортными средствами.

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Как именно это будет происходить в комментарии РБК-Украина объясняет юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Ярослав Звоненко.

Если гражданин не является по требованию в ТЦК, то начальник этой организации обращается в органы Национальной полиции для объявления его в розыск, проведения его административного задержания и доставки в военкомат, объясняет адвокат.

"Если задержание оказывается невозможным, то в адрес мужчины направляется "требование". Отличие повестки и требования заключается в том, что повестка "предлагает" человеку явиться в ТЦК и СП, а "требование" – требует сделать это", – объясняет Ярослав Звоненко.

""Требование" – это документ, который отличается от повестки. Ее присылают в случае, если военнообязанный гражданин не явился в ТЦК и СП по вызову по повестке, или не выполнил другие свои обязательства по воинскому учету", – добавляет специалист.

Требование считается врученным:

После личного получения гражданином под роспись.

После 10 дней с момента отправки заказного письма с уведомлением о вручении.

Если в течение 10 дней "требование" остается проигнорированным, ТЦК и СП обращается с исковым заявлением в суд о временном ограничении гражданина в праве управления транспортными средствами.

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"Важно понимать, что такое ограничение не лишает права управления транспортными средствами на какой-то конкретный промежуток времени, не изымается водительское удостоверение, а делает невозможным такое право до момента, пока человек не выполнит требования или не завершится действия правового режима военного положения и общей мобилизации", – замечает Звоненко.

Впрочем, детали о том, как именно это будет действовать на практике, можно будет узнать после вступления в силу закона с 18 мая. По главным принципам закона, ограничения на управление автомобилем накладывает суд. Предполагается, что заседания суда могут проходить в порядке письменного производства без вызова лица на судебное заседание.