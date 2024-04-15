Изымать будут прежде всего грузовые автомобили и специальную технику, которая может быть задействована для перевозки боеприпасов и личного состава. Также силам обороны понадобятся внедорожники, которые будут помогать при выполнении тех или иных задач в условиях бездорожья.

Если у владельца есть больше транспортных средств, чем один, они могут быть изъяты для выполнения задач сектора безопасности и обороны. Об этом сообщил представитель комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в ответ на запрос OBOZ.UA. По его словам, "никаких проблем в этом нет".

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Хотя изъятие машин у граждан Украины во время военного положения вполне возможно, отбирать легковые авто для нужд армии не будут, обещает Вениславский. Такая норма, которую добавили к уже принятому закону №10449 о мобилизации, Конституции, по его мнению, не противоречит.

"Конституция Украины допускает ограничение прав свобод человека и гражданина. В том числе, акцентирую ваше внимание, в вопросах владения и пользования, распоряжения своей собственностью, государство может ограничить это право в условиях военного положения. Это правило, по большому счету, существует в нынешнем законе о мобилизации, которое предусматривает возможность мобилизации транспортных средств предприятий, организаций и граждан", – заметил Вениславский.

Однако депутат подчеркнул, что речь идет об или временном изъятии, или безвозвратном изъятии, но с компенсацией стоимости этих транспортных средств.

"Мы в этом законе конкретизировали, что если транспортное средство является единственным источником обеспечения существования человека, то оно не может быть изъято. И также предусмотрено, чтобы не было ситуации, когда у человека единственное транспортное средство и его можно было изъять – этого не будет. Но если есть больше транспортных средств, чем одно, если они могут потенциально быть приспособлены к выполнению задач сектора безопасности и обороны, то они могут быть изъяты", – объяснил Вениславский.

Нардеп уточнил, что речь идет о специфических транспортных средствах, которые могут быть использованы для военных нужд.

"То есть легковой автомобиль, обычный, точно не нужен для вооруженных сил. Речь идет о грузовых автомобилях, для перевозки боеприпасов, личного состава, о специальной технике, которая может обеспечивать или осуществлять инженерные обеспечения вооруженных сил. И о внедорожниках, которые также могут помогать при выполнении тех или иных задач в условиях бездорожья. Легковых транспортных средств точно в таких потребностях нет. Поэтому никто не будет изымать обычные автомобили легковые, которые есть у граждан", – уверяет депутат.

Напомним, что по новому закону Министерство внутренних дел Украины в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, обеспечивает представление в территориальные центры комплектования и социальной поддержки сведений о зарегистрированных транспортных средствах, которые могут быть предназначены для доукомплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период.

Кабинет Министров Украины определяет и утверждает нормы бесплатного привлечения, изъятия и принудительного отчуждения транспортных средств и техники на период мобилизации и в военное время.