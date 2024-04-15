Вилучатимуть насамперед вантажні автомобілі та спеціальну техніку, яка може бути задіяна для перевезення боєприпасів та особового складу. Також силам оборони знадобляться позашляховики, які можуть допомагати при виконанні тих чи інших завдань в умовах бездоріжжя.

Якщо у власника є більше транспортних засобів, ніж один, вони можуть бути вилучені для виконання завдань сектору безпеки і оборони. Про це повідомив представник комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський у відповідь на запит OBOZ.UA. За його словами, "жодних проблем в цьому немає".

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Хоча вилучення машин у громадян України під час воєнного стану цілком можливе, відбирати легкові авто для потреб армії не будуть, обіцяє Веніславський. Така норма, яку додали до вже прийнятого закону №10449 про мобілізацію, Конституції, на його думку, не суперечить.

"Конституція України допускає обмеження прав свобод людини і громадянина. В тому числі, акцентую вашу увагу, в питаннях володіння і користування, розпорядження своєю власністю, держава може обмежити це право в умовах воєнного стану. Це правило, за великим рахунком, існує в нинішньому законі про мобілізацію, яке передбачає можливість мобілізації транспортних засобів підприємств, організацій і громадян", – зауважив Веніславський.

Проте депутат підкреслив, що мова йде про або тимчасове вилучення, або безповоротне вилучення, але з компенсацією вартості цих транспортних засобів.

"Ми в цьому законі конкретизували, що якщо транспортний засіб є єдиним джерелом забезпечення існування людини, то воно не може бути вилучено. І також передбачено, щоб не було ситуації, коли в людини єдиний транспортний засіб і його можна було вилучити – цього не буде. Але якщо є більше транспортних засобів, ніж один, якщо вони можуть потенційно бути пристосовані до виконання завдань сектору безпеки і оборони, то вони можуть бути вилучені", – пояснив Веніславський.

Нардеп уточнив, що мова йде про специфічні транспортні засоби, які можуть бути використані для військових потреб.

"Тобто легковий автомобіль, звичайний, точно не потрібен для Збройних сил. Мова йде про вантажні автомобілі, для перевезення боєприпасів, особового складу, про спеціальну техніку, яка може забезпечувати чи здійснювати інженерні забезпечення Збройних сил. І про позашляховики, які також можуть допомагати при виконанні тих чи інших завдань в умовах бездоріжжя. Легкових транспортних засобів точно в таких потребах немає. Тому ніхто не буде вилучати звичайні автомобілі легкові, які є в громадян", – запевняє депутат.

Нагадаємо, що за новим законом Міністерство внутрішніх справ України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, забезпечує подання до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки відомостей про зареєстровані транспортні засоби, які можуть бути призначені для доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Кабінет Міністрів України визначає і затверджує норми безоплатного залучення, вилучення та примусового відчуження транспортних засобів і техніки на період мобілізації та у воєнний час.