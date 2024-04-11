За нормами щойно прийнятого закону усіх військовозобов'язаних водіїв, які не з’явились на вимогу до ТЦК, позбавлять права керування транспортними засобами.

Сьогодні більшість депутатів українського парламенту проголосувала за закон №10449 про мобілізацію. Відповідно його норм ТЦК зможе тимчасового обмежувати українців у праві керування транспортними засобами, арештовувати рахунки та майно.

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Стосовно громадян, які не з’явились до ТЦК на вимогу, будуть застосовуватись наступні заходи:

тимчасового обмеження такого громадянина у праві виїзду за межі України – на строк до виконання зобов’язань за такою вимогою;

тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортними засобами - на строк до виконання зобов’язань за такою вимогою;

накладення арешту на кошти та інші цінності такого громадянина, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг, або на електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях в емітентах електронних грошей, на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах - на строк до виконання зобов’язань за такою вимогою.

Також змінено «Прядок виконання військово-транспортного обов’язку, норми безоплатного залучення, вилучення та примусового відчуження транспортних засобів і техніки на період мобілізації та у воєнний час».

Міністерство внутрішніх справ України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, забезпечує подання до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки відомостей про зареєстровані транспортні засоби, які можуть бути призначені для доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Кабінет Міністрів України визначає і затверджує норми безоплатного залучення, вилучення та примусового відчуження транспортних засобів і техніки на період мобілізації та у воєнний час.