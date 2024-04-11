По нормам только что принятого закона всех военнообязанных водителей, которые не явились по требованию в ТЦК, лишат права управления транспортными средствами.

Сегодня большинство депутатов украинского парламента проголосовало за закон №10449 о мобилизации. Согласно его нормам ТЦК сможет временного ограничивать украинцев в праве управления транспортными средствами, арестовывать счета и имущество.

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В отношении граждан, которые не явились в ТЦК по требованию, будут применяться следующие меры:

временного ограничения такого гражданина в праве выезда за пределы Украины – на срок до выполнения обязательств по такому требованию;

временного ограничения такого гражданина в праве управления транспортными средствами - на срок до выполнения обязательств по такому требованию;

наложения ареста на средства и другие ценности такого гражданина, находящихся на счетах и на хранении в банках или других финансовых учреждениях, небанковских поставщиках платежных услуг, или на электронные деньги, хранящихся на электронных кошельках в эмитентах электронных денег, на счетах в ценных бумагах в депозитарных учреждениях - на срок до выполнения обязательств по такому требованию.

Также изменен "Прядок выполнения военно-транспортного долга, нормы бесплатного привлечения, изъятия и принудительного отчуждения транспортных средств и техники на период мобилизации и в военное время".

Министерство внутренних дел Украины в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, обеспечивает представление в территориальные центры комплектования и социальной поддержки сведений о зарегистрированных транспортных средствах, которые могут быть предназначены для доукомплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период.

Кабинет Министров Украины определяет и утверждает нормы бесплатного привлечения, изъятия и принудительного отчуждения транспортных средств и техники на период мобилизации и в военное время.