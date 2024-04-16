Власники двох і більше автомобілів можуть позбутися одного транспортного засобу, а ухилянтів позбавлятимуть права керування.

Президент Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку”, ухвалений парламентом минулого тижня.

Закон набуде чинності через місяць після офіційної публікації, тобто 17-18 травня 2024 року. Окрім того, Кабмін має узгодити свої підзаконні акти до нового закону.

Серед норм, які будуть впливати на власників кількох автомобілів – можливість їх вилучення ТЦК під час військового стану для виконання завдань сектору безпеки і оборони. Така норма раніше діяла лише на автомобілі юридичних осіб, а тепер буде і для фізичних. Щоправда, для виконання цього закону потрібно буде прописати порядок та методику їх вилучення. Потім потрібно буде, щоб ТЦК отримали від Сервісних центрів МВС списки тих автомобілів, які їх цікавлять, а також перелік власників, які мають такі авто у кількості більше, ніж один.

Інша норма стосується водіїв-ухилянтів. Військовозобов'язаних водіїв, які не з’явились на вимогу до ТЦК, позбавлять права керування транспортними засобами.

Загалом стосовно громадян, які не з’явились до ТЦК на вимогу, будуть застосовуватись наступні заходи:

тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України

тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами

накладення арешту на кошти та інші цінності такого громадянина, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах.

Ці обмеження будуть діяти на строк до виконання зобов’язань за такою вимогою.

Водночас Закон передбачає пільгу на придбання автомобіля для військовослужбовця, який укладе контракт на військову службу. Він протягом трьох місяців з дати укладення такого контракту має право отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тисяч гривень. Втім, порядок отримання цього сертифікату ще не розроблено Кабміном.



Відомо лише, що сертифікат на купівлю транспортного засобу видається військовослужбовцю при укладенні контракту лише один раз.