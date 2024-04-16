Владельцы двух и более автомобилей могут лишиться одного транспортного средства, а уклонистов будут лишать права управления.

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета", принятый парламентом на прошлой неделе.

Закон вступит в силу через месяц после официальной публикации, то есть 17-18 мая 2024 г. Кроме того, Кабмин должен согласовать свои подзаконные акты к новому закону.

Среди норм, которые будут влиять на владельцев нескольких автомобилей – возможность их изъятия ТЦК во время военного положения для выполнения задач сектора безопасности и обороны. Такая норма ранее действовала только на автомобили юридических лиц, а теперь будет и для физических. Правда, для выполнения этого закона нужно будет прописать порядок и методику их изъятия. Затем нужно будет, чтобы ТЦК получили от Сервисных центров МВД списки тех автомобилей, которые их интересуют, а также перечень владельцев, которые имеют такие авто в количестве более, чем один.

Другая норма касается водителей-уклонистов. Военнообязанных водителей, которые не явились по требованию в ТЦК, лишат права управления транспортными средствами.

В целом в отношении граждан, которые не явились в ТЦК по требованию, будут применяться следующие меры:

временное ограничение в праве выезда за пределы Украины

временное ограничение в праве управления транспортными средствами

наложение ареста на средства и другие ценности такого гражданина, находящихся на счетах и на хранении в банках или других финансовых учреждениях.

Эти ограничения будут действовать на срок до выполнения обязательств по такому требованию.

В то же время, Закон предусматривает льготу на приобретение автомобиля для военнослужащего, который заключит контракт на военную службу. Он в течение трех месяцев с даты заключения такого контракта имеет право получить сертификат на покупку транспортного средства в размере 150 тысяч гривен. Впрочем, порядок получения этого сертификата еще не разработан Кабмином.

Известно лишь, что сертификат на покупку транспортного средства выдается военнослужащему при заключении контракта только один раз.