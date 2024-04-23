Спрос на перерегистрацию транспортных средств в сервисных центрах МВД увеличился на 42%. Вероятно, это связано с вступлением в силу нового закона о мобилизации, который предусматривает изъятие транспортных средств у граждан на нужды обороны.

В течение апреля этого года в сервисных центрах МВД наблюдается увеличение количества регистрационных действий с транспортными средствами. Эта услуга пользуется наибольшим спросом среди автовладельцев.

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В главном сервисном центре МВД проанализировали статистику, которая свидетельствует об увеличении перерегистраций транспортных средств. Так, за первую неделю этого месяца, в сервисных центрах МВД было проведено 43 578 регистрационных действий. В течение второй недели – 48 784, а третьей – 61 816. Итак, с начала этого месяца по состоянию на 22 апреля количество регистрационных операций выросло на 42%.

Больше всего наблюдается спрос на перерегистрацию по договору купли-продажи и дарения. С начала апреля было оформлено 110 997 регистраций по договорам купли-продажи, а за аналогичный период марта – 74 389.

Также в последнее время значительно увеличилось количество перерегистраций транспортных средств по договору дарения. За первые три недели апреля было осуществлено 2 564 таких операций, а за аналогичный период марта – 444.

Поэтому один из вопросов, который часто интересует наших сограждан, как перерегистрировать машину на другое лицо в сервисном центре МВД. Напоминаем алгоритм действий, чтобы быстро и удобно воспользоваться услугой.

Перед посещением сервисного центра МВД, необходимо получить талон на получение услуги. Он доступен онлайн – на официальном веб-сайте в разделе Е-запись, а также в терминале, который расположен в помещении сервисного центра МВД.

При оформлении договора купли-продажи в сервисном центре МВД, необходимо подготовить следующие документы:

паспорт гражданина Украины или вид на временное или постоянное проживание;

регистрационный номер учетной карточки;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

доверенность на другое лицо (при необходимости).

Если вы решили подарить транспортное средство, договор дарения возможно оформить в сервисном центре МВД. Также этот документ можно сделать у нотариуса и добавить к общему пакету документов для осуществления перерегистрации. Согласно Налоговому кодексу Украины, за первую и вторую степени родства налоги не уплачиваются.

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Стоимость перерегистрации легкового авто ориентировочно 755 грн без выдачи номерного знака. Сюда входит административная услуга и бланк свидетельства о регистрации транспортного средства.

Перед визитом в сервисный центр МВД, возможно онлайн забронировать желаемую комбинацию цифр или букв номерного знака в Кабинете водителя в разделе Электронные услуги. Для того, чтобы знать, на какую сумму рассчитывать, на сайте Главного сервисного центра МВД размещен "Калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортных средств".

Также автомобиль можно перерегистрировать через “Дию”.