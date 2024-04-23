Попит на перереєстрацію транспортних засобів у сервісних центрах МВС збільшився на 42%. Ймовірно це пов’язано з вступом в силу нового закону про мобілізацію, який передбачає вилучення транспортних засобів у громадян на потреби оборони.

Впродовж квітня цього року в сервісних центрах МВС спостерігається збільшення кількості реєстраційних дій із транспортними засобами. Ця послуга має найбільший попит серед автовласників.

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У головному сервісному центрі МВС проаналізували статистику, яка свідчить про збільшення перереєстрацій транспортних засобів. Так, за перший тиждень цього місяця, у сервісних центрах МВС було проведено 43 578 реєстраційних дій. Впродовж другого тижня – 48 784, а третього – 61 816. Отже, з початку цього місяця станом на 22 квітня кількість реєстраційних операцій зросла на 42%.

Найбільше спостерігається попит на перереєстрацію по договору купівлі-продажу та дарування. З початку квітня було оформлено 110 997 за договорами купівлі-продажу, а за аналогічний період березня – 74 389.

Також впродовж останнього часу значно збільшилась кількість перереєстрацій транспортних засобів за договором дарування. За перші три тижні квітня було здійснено 2 564 таких операцій, а за аналогічний період березня – 444.

Тож одне з питань, яке часто цікавить наших співгромадян, як перереєструвати автівку на іншу особу в сервісному центрі МВС. Нагадуємо алгоритм дій, аби швидко та зручно скористатись послугою.

Перед відвідуванням сервісного центру МВС, необхідно отримати талон на отримання послуги. Він доступний онлайн – на офіційному вебсайті в розділі Е-запис, а також у терміналі, що розташований у приміщенні сервісного центру МВС.

Під час оформлення договору купівлі-продажу в сервісному центрі МВС, необхідно підготувати такі документи:

паспорт громадянина України або посвідка на тимчасове чи постійне проживання;

реєстраційний номер облікової картки;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

довіреність на іншу особу (за потреби).

Якщо ви вирішили подарувати транспортний засіб, договір дарування можливо оформити у сервісному центрі МВС. Також цей документ можливо зробити в нотаріуса та додати до загального пакета документів для здійснення перереєстрації. Відповідно до Податкового кодексу України, за перший і другий ступені спорідненості податки не сплачуються.

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Вартість перереєстрації легкового авто орієнтовно 755 грн без видачі номерного знака. Сюди входить адміністративна послуга та бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Перед візитом до сервісного центру МВС, можливо онлайн забронювати бажану комбінацію цифр або літер номерного знака в Кабінеті водія у розділі Електронні послуги. Для того, аби знати, на яку суму розраховувати, на сайті Головного сервісного центру МВС розміщений «Калькулятор орієнтовної вартості реєстрації транспортних засобів».