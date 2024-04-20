Після того, стало можливим переоформлення авто в "Дії", багато українців спробували нею скористатись. Однак згодом цей процес почав втрачати популярність. Чому це сталося?

Наприкінці 2023 року в Україні запрацювала послуга переоформлення автотранспорту в мобільному застосунку “Дія”. Продавцеві та покупцеві тепер відпала необхідність звертатися до сервісного центру МВС, щоб подати оригінали документів й там же отримати нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерні знаки.

Також необов’язковою стала послуга експертного огляду автомобілів — скористатися нею при перепродажу машини можна за власним бажанням.

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Фахівці Інституту досліджень авторинку на основі відкритих даних ГСЦ МВС вивчили статистику використання послуги з продажу авто в Дії та замовлення нових номерних знаків впродовж першого кварталу 2024 року.

За допомогою “Дії” можна переоформити один раз у рік легковий автомобіль, мотоцикл або мопед. Адже при другому та наступному продажу виникає обов’язок сплати податку з цієї операції, а він адмініструється в Дії. Тож при другому та наступному продажах слід звертатися в СЦ МВС.

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Протягом першого кварталу щодо зазначених типів ТЗ загалом було укладено 263,3 тис. угод купівлі-продажу. Включно з тими, що оформлені у Дії.

Загальна частка переоформлених в Дії ТЗ у 1 кварталі 2024 року

Дистанційною послугою скористалися 30,6 тис. разів, що складає 11,6% від сумарної кількості усіх угод, укладених для легковиків, мопедів та мотоциклів за перші три місяці 2024 року.

Покупець, який оформлює авто в Дії, має можливість вибору — залишити номерні знаки попереднього власника (крім тих, які належать до категорії платних, з окремими комбінаціями цифр — 1234, 7777 тощо), або ж замовити нові таблички, цифрову комбінацію для яких теж можна вибрати (послуга з вибору оплачується додатково). Отже, з цих понад 30 тисяч покупців, нові номерні знаки, які будуть доставлені до зазначеного відділення «Укрпошти», замовили майже 5 тисяч користувачів Дії. Таблички матимуть індекс DI.

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Частка замовлень нових номерних знаків у Дії

Найчастіше в Дії переоформлювали легкові автомобілі (95,5%). Мотоцикли отримали частку 4,4%, найменше дистанційно укладених угод купівлі-продажу було щодо мопедів, лише 0,1%.

Загальна картина за віком, марками й моделями автотранспорту, продаж якого був оформлений у Дії, повторює картину внутрішнього ринку, відповідно, у дещо зменшеному масштабі.

Типи ТЗ, які були переоформлені в Дії у 1 кварталі 2024 року

Цікаво, і дещо парадоксально, що загальна популярність цієї зручної й інноваційної послуги зменшується. У січні частка оформлених продажів за допомогою Дії складала 12,5% (нагадаємо, що враховано лише ті категорії, які можна переоформити дистанційно), у лютому вже 11,8%, у березні — 10,6%. Зазвичай подібні нові послуги з часом здобувають більшу популярність, тут же статистика свідчить про протилежне.

Частки переоформлень в Дії за місяцями

Можливо, на це впливають відмови, яких, як повідомив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик, чимало: «Доволі часто громадяни отримують онлайн-відмову в отриманні послуги. Головними причинами можуть бути несплачені штрафи, виконавчі провадження, або, наприклад, заборгованість по аліментах». Також очільник ГСЦ додав, що «Зараз ведеться робота над доопрацюванням функціонала, аби громадянам надходили автоматичні повідомлення з конкретними причинами відмови, й куди звертатися в таких випадках».

До речі приватним компаніям дозволили виготовляти номерні знаки.

Також популярність може зменшуватися через те, що зникає новизна послуги, нею спершу активно користувалися «ентузіасти», а також частина людей, які не могли переоформити авто по-іншому — наприклад, ті, що були за кордоном. Крім цього, існує недостатня проінформованість автомобілістів. Також заважає насиченість застосунку Дія різними послугами, яких щоразу стає більше, й між ними, відповідно, складніше натрапити на потрібний сервіс.