Приватним підприємствам офіційно дозволили виробляти номерні знаки. Такі номери матимуть нові серії букв.

Буквено-цифрові комбінації для цих номерів, як і раніше, будуть присвоюватися сервісними центрами МВС, про що повідомляє прес-служба Головного сервісного центру МВС. А самі номерні знаки вироблятимуться сторонніми компаніями. Про це повідомляє АutoСonsulting.

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Нагадаємо, що нещодавно було доопрацьовано нормативно-правові акти, які дозволяють підприємцям або підприємствам виготовляти номерні знаки для транспортних засобів. Важливо розуміти, що це не дублікати, а абсолютно нові номерні знаки.

Це означає, що у автовласників з’явиться вибір. Вони можуть або дотримуватися традиційного способу отримання номерів у сервісному центрі МВС, або замовити там “цифровий” номер, а фізичні пластини придбати у суб’єкта господарювання, який має дозвіл на надання таких послуг.

Нові серії автономерів було затверджено наказом МВС України № 53 від 30 січня 2024 року й досі вони не зустрічалися на авто. Це зробить процес присвоєння комбінації літер та цифр прозорішим та знизить ризик втручання посадових осіб.

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Існує спеціальна процедура отримання такого дозволу, з деталями якої можна ознайомитися на сайті Головного сервісного центру МВС.

Після отримання дозволу ці суб’єкти господарювання зможуть видавати номерні знаки, що відповідають державним стандартам, але з окремими серіями, такими як OA, OV, OS, OE, ON, OI, OK, OM, UB, UC, AG, AJ, DB та NA.

Тому, коли цей механізм запрацює, виявлення автомобіля з подібним позначенням на номерному знаку означатиме, що це офіційні номери, а не імпортні “євробляхи” (оскільки вони містять символи з латинського алфавіту). Їх просто виготовляють на замовлення за межами Центрального сервісного центру МВС.

Нагадаємо, що раніше при реєстраційних діях через Дію, видаються номерні знаки серії "DI".