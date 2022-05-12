Під час війни МВС пропонує збільшити штрафи за неправомірне використання номерів державних структур. Також проект закону передбачає новий порядок отримання номерних знаків для приватних осіб.
У Верховній Раді України зареєстровано законопроект “Щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення порядку встановлення та використання номерних знаків транспортних засобів” №7365.
Читайте також: Нардеп пропонує прибрати з номерів електромобілів символ Z, МВС пішло назустріч
Проектом передбачено:
- Доповнити КУпАП новою статтею 121-3 «Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів»
- Керування або експлуатація водієм ТЗ без номерного знака,
- з номерним знаком, що не належить цьому засобу або не відповідає встановленим зразкам або вимогам,
- з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, перевернутим чи неосвітленим, закритим іншими предметами (у тому числі прозорими),
- з нанесенням стороннього покриття або застосуванням сторонніх матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію, забрудненим номерним знаком, якщо така забрудненість не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів,
- а так само вчинення інших дій, спрямованих на умисне приховування номерного знака
Санкція: накладення штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн).
Керування або експлуатація водієм транспортного засобу з незаконно встановленими номерними знаками:
- Збройних Сил України,
- Національної гвардії України,
- Державної прикордонної служби,
- Державної служби з надзвичайних ситуацій,
- Державної спеціальної служби транспорту,
- Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації або
- Національної поліції України
Санкція: накладення штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн).
Ще одне з нововведень законопроекту спрямоване на встановлення нового порядку присвоєння та виготовлення номерних знаків транспортних засобів.
Власники пропонують самостійно обирати буквено-числову комбінацію номерного знаку за своїми вподобаннями (в особистому кабінеті водія) та самостійно замовляти їх виготовлення в суб'єктів господарювання за умови відповідності виготовлених знаків встановленим вимогам.