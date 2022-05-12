Під час війни МВС пропонує збільшити штрафи за неправомірне використання номерів державних структур. Також проект закону передбачає новий порядок отримання номерних знаків для приватних осіб.

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект “Щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення порядку встановлення та використання номерних знаків транспортних засобів” №7365.

Читайте також: Нардеп пропонує прибрати з номерів електромобілів символ Z, МВС пішло назустріч

Проектом передбачено:

Доповнити КУпАП новою статтею 121-3 «Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів»

Керування або експлуатація водієм ТЗ без номерного знака,

з номерним знаком, що не належить цьому засобу або не відповідає встановленим зразкам або вимогам,

з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, перевернутим чи неосвітленим, закритим іншими предметами (у тому числі прозорими),

з нанесенням стороннього покриття або застосуванням сторонніх матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію, забрудненим номерним знаком, якщо така забрудненість не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів,

а так само вчинення інших дій, спрямованих на умисне приховування номерного знака

Санкція: накладення штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн).

Керування або експлуатація водієм транспортного засобу з незаконно встановленими номерними знаками:

Збройних Сил України,

Національної гвардії України,

Державної прикордонної служби,

Державної служби з надзвичайних ситуацій,

Державної спеціальної служби транспорту,

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації або

Національної поліції України

Санкція: накладення штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн).

Ще одне з нововведень законопроекту спрямоване на встановлення нового порядку присвоєння та виготовлення номерних знаків транспортних засобів.

Власники пропонують самостійно обирати буквено-числову комбінацію номерного знаку за своїми вподобаннями (в особистому кабінеті водія) та самостійно замовляти їх виготовлення в суб'єктів господарювання за умови відповідності виготовлених знаків встановленим вимогам.