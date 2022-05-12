В ходе войны МВД предлагает увеличить штрафы за неправомерное использование номеров государственных структур. Также проект закона предусматривает новый порядок получения номерных знаков для частных лиц.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект "Об усилении административной ответственности за нарушение порядка установления и использования номерных знаков транспортных средств" №7365 .

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Проектом предусмотрено:

Дополнить КУоАП новой статьей 121-3 «Нарушение требований законодательства об использовании номерных знаков транспортных средств»

Управление или эксплуатация водителем ТС без номерного знака,

с номерным знаком, не принадлежащим этому средству или не соответствующему установленным образцам или требованиям,

с номерным знаком, закрепленным в не установленном для этого месте, перевернутым или неосвещенным, закрытым другими предметами (в том числе прозрачными),

с нанесением постороннего покрытия или применением посторонних материалов, препятствующих или усложняющих его идентификацию, загрязненным номерным знаком, если такая загрязненность не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния двадцати метров,

а так же совершение других действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака

Санкция: наложение штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн).

Управление или эксплуатация водителем транспортного средства с незаконно установленными номерными знаками:

Вооруженных Сил Украины,

Национальной гвардии Украины

Государственной пограничной службы,

Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,

Государственной специальной службы транспорта,

Государственной службы специальной связи и защиты информации или

Национальной полиции Украины

Санкция: наложение штрафа в размере 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700 грн).

Еще одно из нововведений законопроекта направлено на установление нового порядка присвоения и изготовления номерных знаков транспортных средств.