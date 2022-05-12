В ходе войны МВД предлагает увеличить штрафы за неправомерное использование номеров государственных структур. Также проект закона предусматривает новый порядок получения номерных знаков для частных лиц.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект "Об усилении административной ответственности за нарушение порядка установления и использования номерных знаков транспортных средств" №7365.

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Проектом предусмотрено:

  • Дополнить КУоАП новой статьей 121-3 «Нарушение требований законодательства об использовании номерных знаков транспортных средств»
  • Управление или эксплуатация водителем ТС без номерного знака,
  • с номерным знаком, не принадлежащим этому средству или не соответствующему установленным образцам или требованиям,
  • с номерным знаком, закрепленным в не установленном для этого месте, перевернутым или неосвещенным, закрытым другими предметами (в том числе прозрачными),
  • с нанесением постороннего покрытия или применением посторонних материалов, препятствующих или усложняющих его идентификацию, загрязненным номерным знаком, если такая загрязненность не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния двадцати метров,
  • а так же совершение других действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака

Санкция: наложение штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн).

Управление или эксплуатация водителем транспортного средства с незаконно установленными номерными знаками:

  • Вооруженных Сил Украины,
  • Национальной гвардии Украины
  • Государственной пограничной службы,
  • Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,
  • Государственной специальной службы транспорта,
  • Государственной службы специальной связи и защиты информации или
  • Национальной полиции Украины

Санкция: наложение штрафа в размере 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700 грн).

Еще одно из нововведений законопроекта направлено на установление нового порядка присвоения и изготовления номерных знаков транспортных средств.

Владельцы предлагают самостоятельно выбирать буквенно-числовую комбинацию НЗ по своим предпочтениям (в личном кабинете водителя) и самостоятельно заказывать их изготовление у субъектов хозяйствования при условии соответствия изготовленных знаков установленным требованиям.