В ходе войны МВД предлагает увеличить штрафы за неправомерное использование номеров государственных структур. Также проект закона предусматривает новый порядок получения номерных знаков для частных лиц.
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект "Об усилении административной ответственности за нарушение порядка установления и использования номерных знаков транспортных средств" №7365.
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Проектом предусмотрено:
- Дополнить КУоАП новой статьей 121-3 «Нарушение требований законодательства об использовании номерных знаков транспортных средств»
- Управление или эксплуатация водителем ТС без номерного знака,
- с номерным знаком, не принадлежащим этому средству или не соответствующему установленным образцам или требованиям,
- с номерным знаком, закрепленным в не установленном для этого месте, перевернутым или неосвещенным, закрытым другими предметами (в том числе прозрачными),
- с нанесением постороннего покрытия или применением посторонних материалов, препятствующих или усложняющих его идентификацию, загрязненным номерным знаком, если такая загрязненность не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния двадцати метров,
- а так же совершение других действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака
Санкция: наложение штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн).
Управление или эксплуатация водителем транспортного средства с незаконно установленными номерными знаками:
- Вооруженных Сил Украины,
- Национальной гвардии Украины
- Государственной пограничной службы,
- Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,
- Государственной специальной службы транспорта,
- Государственной службы специальной связи и защиты информации или
- Национальной полиции Украины
Санкция: наложение штрафа в размере 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700 грн).
Еще одно из нововведений законопроекта направлено на установление нового порядка присвоения и изготовления номерных знаков транспортных средств.
Владельцы предлагают самостоятельно выбирать буквенно-числовую комбинацию НЗ по своим предпочтениям (в личном кабинете водителя) и самостоятельно заказывать их изготовление у субъектов хозяйствования при условии соответствия изготовленных знаков установленным требованиям.