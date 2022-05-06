Соответствующее обращение депутат Ивано-Франковской области от Игорь Фрис направил в Министерство внутренних дел.

Нардеп Игорь Фрис от фракции Слуга Народа увидел на электромобиле номерной знак с символом темно-зеленого цвета и серией ZA и решил, что он напоминает рашистский символ. Тогда он дал задание юристу подготовить обращение в МВД с требованием убрать из номеров символы Z и V.

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Автомобильные номерные знаки с символами темно-зеленого цвета были утверждены в 2020 году для электромобилей, чтобы отличить их от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (стандарт ДСТУ 4278:2019). Это сделано для того, чтобы в будущем владельцы экологически чистых автомобилей могли пользоваться льготами: бесплатной стоянкой на местах зарядки электромобилей, въездом в экологически чистые районы, движением по полосам общественного транспорта и т.д.

Символ Z используется в номерных знаках не отдельно, а после серии и номера, и означает Zero Emission, то есть “нулевые выбросы в атмосферу”.

После начала вторжения россии в Украину буква Z, которую захватчики рисовали на своей технике, стала символом фашизма. С тех пор многие украинцы и европейцы начали его презирать и запрещать. Однако последняя буква в латинском алфавите – не единственная, под которой захватчики вошли в Украину. Были на их технике символы V и O. Если начать убирать эти символы отовсюду, можно добраться и до запрета латинского алфавита.