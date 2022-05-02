Понятно, почему во время войны возможны перебои с поставками топлива. И стоя в очереди за бензином, многие из нас уже задумывались – не пора ли пересаживаться на электромобиль? "Авто 24" напоминает основные преимущества и недостатки современных электромобилей, доступных сейчас в Украине.

Когда для заправки бака приходится посетить несколько АЗС, возможность заправиться дома от собственной розетки кажется невероятным счастьем. На самом ли деле автомобиль с электроприводом настолько хорош для условий войны?

Этот Nissan Leaf попал в объектив десятков фотокоров. 24 февраля он вывез своих пассажиров из пылающего Ирпеня, но был оставлен перед разрушенным мостом.

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Преимущества электромобиля в условиях войны

Возможность заправиться не на АЗС, а дома в любое время суток – не единственное преимущество машины на электротяге, если уж говорить о его эксплуатации в военный период.

Независимость от наличия горючего на АЗС;

Возможность пополнить батарею не только дома, но и в любом месте, где есть хотя бы бытовая электрическая сеть;

Небольшая цена километра пробега. В отличие от нефтепродуктов электроэнергия во время войны еще не дорожала;

Меньшая зависимость от СТО. Электромобиль – технически сложное изделие, но имеет несколько меньший перечень регламентных работ и деталей, которые могут выйти из строя.

Еще одно обстоятельство, которое при желании можно отнести к преимуществам, касается климатического комфорта. Когда проблем с "заправкой" электричеством нет, водитель может не экономить на комфорте, не включая кондиционер, как это делает владелец машины с ДВС в стремлении сэкономить бензин или дизель.

Ограниченный пробег на одной зарядке – главное препятствие для успешного использования электромобиля в условиях военного времени.

Недостатки электромобиля в условиях войны

Собственно, дополнительных минусов в военное время электромобиль не получил, это те же видовые недостатки, свойственные в разной степени всем "электричкам".

Ограниченный пробег на одной зарядке. Наиболее типичный для Украины электромобиль может проехать без подзарядки 100-250 км, в зависимости от возраста батареи и условий движения. То есть, большинство электромобилей вряд ли удастся использовать для эвакуации в отдаленный безопасный регион.

Долгое время пополнения энергии. В зависимости от паспортной емкости батареи и мощности зарядного устройства на "заправку" до 100% может уйти от 1 до 10 часов. Поскольку мощных 50-киловаттных станций в Украине и до войны было мало, следует рассчитывать в среднем на 3 – 6 часов. А если подзаряжаться от стандартной домашней однофазной розетки 220 В, не каждая машина зарядится за всю ночь. В мирных обстоятельствах это приемлемо, но если нужно быстро пополнить “бак” и уехать в безопасное место, это уже будет проблема.

Быстрая зарядка Turbo Charger заправляет электрический Porsche за 45 минут – этого хватит на 400 км пробега. Но такая станция в стране одна.

Зависимость от электросети. Чтобы пополнить батарею электромобиля, необходима розетка, в которой в течение хотя бы 5 – 6 часов был ток. В населенном пункте, где неподалеку ведутся бои, это не всегда возможно. Ведь вероятность повреждения линии электропередачи намного больше, чем, извините, уничтожение бензовоза, который везет бензин на АЗС.

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С точки зрения повреждений

Важное в условиях войны качество транспортного средства – его уязвимость к пулям и осколкам. Принципиальной разницы между машиной с ДВС и машиной с электроприводом здесь нет.

С одной стороны, "жизненно важные" агрегаты – двигатель и трансмиссия – имеют большую площадь, уязвимую к поражению, у классического авто. Электромотор и редуктор электромобиля малы по габаритам, но он имеет один-два массивных электронных модуля (коммутатор и конвертер), которые повреждаются так же легко. При этом ремонтировать электромобили у нас могут вовсе не в каждом населенном пункте – в отличие от бензиновых и дизельных машин.

"Стойкость" электромобилей к поражениям такая же, как и у обычных машин. Но ремонтировать и обслуживать электромобиль могут не везде.

Резюме

Если вы живете в относительно мирном населенном пункте (современная война такова, что мирных регионов быть не может), и машина вам нужна для передвижений в его пределах – никаких сомнений, электромобиль для вас имеет смысл. Особенно если у вас под домом свой гараж с надежным энергоснабжением.

Но если транспорт нужен для выездов на расстояние, близкое к лимиту разового пробега электромобиля, стоит задуматься о целесообразности его использования. Хотя бы потому, что в условиях войны и комендантского часа очень нежелательно оказаться где-то в чистом поле с посаженной батареей. Исключение – премиальный электромобиль с реальным запасом хода более чем в 300 – 400 км. Ведь известны случаи, когда владельцы таких машин во время массовой эвакуации с востока Украины добирались на своих Tesla, например, в Польшу, хотя и с несколькими ночевками (то есть длительными подзарядками) в пути.

Некоторые украинские владельцы смогли уехать на своих электромобилях за границу. Но это были премиальные машины с реальным пробегом в несколько сот километров.

Рекомендация “Авто 24”

Безусловно, в условиях проблем с топливом электромобиль имеет очевидные преимущества. Но все же в условиях войны не прячьте в дальний угол гаража или двора вашу старую добрую машину с ДВС. Залейте ее бак до полного и держите так на случай безотлагательной эвакуации в безопасный регион или просто для дальней поездки. То есть электричка пусть будет разъездным транспортом в пределах вашего населенного пункта, а бензиновая или дизельная пусть стоит под парами на случай неотложного дальнего маршрута.

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