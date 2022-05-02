Зрозуміло, чому під час війни можливі перебої з постачанням пального. І стоячи у черзі за бензином, багато хто з нас вже замислювався – чи не час пересідати на електромобіль? “Авто 24” нагадує основні переваги та недоліки сучасних електромобілів, доступних зараз в Україні.

Коли для заправки бака доводиться відвідати кілька АЗС, можливість “заправитися” вдома від власної розетки здається майже неймовірним щастям. Чи насправді автомобіль з електроприводом настільки хороший для умов війни?

Цей Nissan Leaf потрапив в об’єктив десятків фотокорів. 24 лютого він вивіз своїх пасажирів з палаючого Ірпіня, але був покинутий перед зруйнованим мостом.

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Переваги електромобіля в умовах війни

Омріяна радість у вигляді заправки не на АЗС, а вдома у будь-яку пору доби – не єдина перевага машини на електротязі, якщо вже говорити про його експлуатацію у воєнний період.

Незалежність від наявності пального на АЗС;

Можливість поповнити батарею не лише вдома, а в будь-якому місці, де є бодай побутова електрична мережа;

Невелика ціна кілометру пробігу. Адже на відміну від нафтопродуктів електроенергія під час війни ще не дорожчала;

Менша залежність від СТО. Електромобіль – технічно складний виріб, але має дещо менший перелік регламентних робіт та деталей, що можуть вийти з ладу.

Обмежений пробіг на одній зарядці – головна перешкода для успішного використання електромобіля в умовах воєнного часу.

Недоліки електромобіля в умовах війни

Власне, додаткових мінусів у воєнний час електромобіль не отримав, це ті ж самі видові недоліки, властиві у різній мірі усім “електричкам”.

Обмежений пробіг на одній зарядці. Найбільш типовий для України електромобіль може проїхати без підзарядки 100 – 250 км, в залежності від віку батареї та умов руху. Тобто більшість електромобілів навряд чи вдасться використати для евакуації у віддалений безпечний регіон.

Тривалий час поповнення енергії. В залежності від паспортної ємності батареї та потужності зарядного пристрою на “заправку” до 100% може піти від однієї до десяти годин. Оскільки потужних 50-кіловатних станцій в Україні і до війни було обмаль, варто розраховувати в середньому на 3 – 6 годин. А якщо заряджатися від стандартної хатньої однофазної розетки 220 В, не кожна машина зарядиться за цілу ніч. В мирних обставинах це прийнятно, але якщо треба швидко поповнити “бак” та поїхати у безпечне місце, це вже буде проблема.

Швидка зарядка Turbo Charger “заправляє” електричний Porsche за 45 хвилин – цього вистачить на 400 км пробігу. Але така станція в країні одна

Залежність від електромережі. Щоб поповнити батарею електромобіля, потрібна розетка, у якій протягом хоча б 5 – 6 годин був струм. У населеному пункті, де неподалік точаться бої, це не завжди можливо. Адже ймовірність пошкодження лінії електропередач набагато вища, ніж, даруйте, знищення бензовоза, який везе бензин на АЗС.

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З точки зору пошкоджень

Важлива в умовах війни якість транспортного засобу – його вразливість до куль та уламків. Принципової різниці між машиною з ДВЗ та машиною з електроприводом тут немає.

З одного боку, “життєво важливі” агрегати – двигун та трансмісія – мають більшу площу, вразливу до ураження, у класичного авто. Електромотор та редуктор електромобіля малі за габаритами, але ж він має один-два масивні електронні модулі (комутатор та конвертер), які пошкоджуються так само легко. При тому ремонтувати електромобілі у нас можуть аж ніяк не в кожному населеному пункті – на відміну від бензинових та дизельних машин.

“Стійкість” електромобілів до уражень така ж сама, як і у звичайних машин. Але ремонтувати та обслуговувати електромобіль візьмуться не скрізь.

Резюме

Якщо ви живете у відносно мирному населеному пункті (сучасна війна така, що геть мирних регіонів бути не може) і машина вам потрібна для пересувань у його межах – жодних сумнівів, електромобіль для вас має сенс. Особливо якщо у вас під домом власний гараж з надійним енергопостачанням.

Але якщо транспорт потрібен для виїздів на відстань, близьку до ліміту разового пробігу електромобіля, варто замислитись про доцільність його використання. Хоча б тому, що в умовах війни та комендантської години дуже небажано опинитися десь у чистому полі з посадженою батареєю. Виняток – преміальний електромобіль з реальним запасом ходу не менш як у 300 – 400 км. Адже відомі випадки, коли власники таких машин під час масової евакуації зі сходу України діставалися на своїх Tesla, наприклад, аж у Польщу, хоча й з кількома ночівлями (тобто тривалими підзарядками) у дорозі.

Деякі українські власники змогли виїхати на своїх електромобілях за кордон. Але це були преміальні машини з реальним пробігом у кількасот кілометрів.

Рекомендація “Авто 24”

Безумовно, в умовах певних проблем з пальним електромобіль має явні переваги. Але ж в умовах війни не ховайте в далекий кут гаража чи подвір’я вашу стару добру машину з ДВЗ. Залийте її бак до повного і тримайте так на випадок невідкладної евакуації у безпечний регіон або просто для далекої поїздки. Тобто електричка хай буде роз’їзним транспортом у межах вашого населеного пункту, а бензинова чи дизельна хай стоїть “під парами” на випадок невідкладного далекого маршруту.

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