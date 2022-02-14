Складено рейтинг топ-10 країн світу, де електромобілі коштують найдешевше та найдорожче.

Із кожним днем попит на електромобілі у всьому світі невпинно зростає. Тому, фахівці порталу Confused з’ясували, у яких країнах планети люди платять найменше і, відповідно, найбільше за купівлю "зеленої" машини, передає Carscoops.

Читайте також: Скільки автомобілістів пересідають з електрокарів на традиційні авто

Так, за основу експеримента було взято електромобіль — Tesla Model 3. Зазначається, що найдешевше купити цю модель можна в Макао. Там Model 3 коштує 35 577 євро. Далі йдуть Китай, Румунія, Японія та Франція. Батьківщина цього електромобіля – США займає восьме місце разом з Пуерто-Ріко з ціною 44 990 доларів, що еквівалентно 39 636 євро.

Найдорожча Tesla Model 3 коштує в Сінгапурі – 73 554 євро, оскільки податки на покупку автомобіля в цій країні дуже високі. Далі йдуть Ізраїль, Ізраїль, Чехія та Данія. На останньому місці в топ-10 перебуває Велика Британія – 51 431 євро, але в той же час там Volkswagen ID.3 набагато дешевше, ціни починаються від 38 430 євро.

Топ-10 країн з найдешевшою та найдорожчою вартістю Tesla Model 3 у світі: