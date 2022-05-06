Відповідне звернення депутат з Івано-Франківщини від Ігор Фріс направив в Міністерство внутрішніх справ.

Нардеп Ігор Фріс від фракції Слуга Народу побачив на електромобілі номерний знак з символом темно-зеленого кольору та серією ZA й вирішив, що він нагадує рашистський символ. Тоді він дав завдання юристу підготовити звернення до МВС з вимогою прибрати з номерів символи Z та V.

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Автомобільні номерні знаки з символами темно-зеленого кольору були затверджені у 2020 році для електромобілів з метою відрізнити їх від автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння (стандарт ДСТУ 4278:2019). Це зроблено для того, щоб в майбутньому власники екологічно чистих автомобілів могли користуватись пільгами: безкоштовною стоянкою на місцях зарядки електромобілів, в'їзд в екологічно чисті райони, рух смугами громадського транспорту тощо.

Символ Z використовується в номерних знаках не окремо, а після серії та номера та означає Zero Emission, тобто "нульові викиди в атмосферу".

Після початку вторгнення росії в Україну буква Z, яку загарбники малювали на своїй техніці, став символом фашизму. Відтоді багато українців та європейців почали його зневажати та забороняти. Однак остання буква в латинському алфавіті – не єдина, під яким загарбники зайшли в Україні. Були на їх техніці символи V та O. Якщо почати прибирати ці символи звідусюди, так можна добратись і до заборони латинського алфавіту.