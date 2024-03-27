Частным предприятиям официально разрешили производить номерные знаки. Такие номера будут иметь новые серии букв.

Буквенно-цифровые комбинации для этих номеров, как и раньше, будут присваиваться сервисными центрами МВД, о чем сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД. А сами номерные знаки будут производиться сторонними компаниями. Об этом сообщает АцтоСonsulting.

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Напомним, что недавно были доработаны нормативно-правовые акты, которые позволяют предпринимателям или предприятиям изготавливать номерные знаки для транспортных средств. Важно понимать, что это не дубликаты, а абсолютно новые номерные знаки.

Это означает, что у автовладельцев появится выбор. Они могут либо придерживаться традиционного способа получения номеров в сервисном центре МВД, или заказать там "цифровой" номер, а физические пластины приобрести у субъекта хозяйствования, который имеет разрешение на предоставление таких услуг.

Новые серии автономеров были утверждены приказом МВД Украины № 53 от 30 января 2024 года и до сих пор они не встречались на авто. Это сделает процесс присвоения комбинации букв и цифр более прозрачным и снизит риск вмешательства должностных лиц.

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Существует специальная процедура получения такого разрешения, с деталями которой можно ознакомиться на сайте Главного сервисного центра МВД.

После получения разрешения эти субъекты хозяйствования смогут выдавать номерные знаки, соответствующие государственным стандартам, но с отдельными сериями, такими как OA, OV, OS, OE, ON, OI, OK, OM, UB, UC, AG, AJ, DB и NA.

Поэтому, когда этот механизм заработает, обнаружение автомобиля с подобным обозначением на номерном знаке будет означать, что это официальные номера, а не импортные "евробляхи" (поскольку они содержат символы из латинского алфавита). Их просто изготавливают на заказ за пределами Центрального сервисного центра МВД.

Напомним, что ранее при регистрационных действиях через Дію, выдаются номерные знаки серии "DI".