Новые серии будут выдаваться тем транспортным средствам, которые оформлены не в сервисных центрах МВД.

МВД утвердило изменения к требованиям к государственным номерным знакам транспортных средств. Соответствующий приказ от 12.12.2022 №814 вступит в силу со дня его официального опубликования.

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Определено, что на знаках, которые оформляются в так называемом "электронном" формате (через "Дию"), вместо буквенных соединений, обозначающих регион (первые два знака), используются следующие знаки:

"ED", "DC" – если договор заключен с применением средств электронного кабинета водителя функциональной подсистемы Единого государственного реестра единой информационной системы МВД;

"DI", "PD" – если договор заключен через Единый государственный вебпортал электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Портала Дія.