Визначено процедуру внесення до Єдиного державного реєстру транспортних засобів відомостей про належного користувача транспортного засобу для автоматизованого обліку.

Відповідний Порядок затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2022 № 1145, текст якого оприлюднено на Урядовому порталі, передає «Закон і Бізнес».

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Умовою для внесення до Реєстру відомостей про належного користувача є наявність у нього діючого посвідчення водія відповідної категорії.

Відомості про належного користувача до Реєстру вносяться через:

територіальні органи з надання сервісних послуг МВС;

веб-додаток, розміщений на офіційному веб-сайті Головного сервісного центру МВС;

портал Дія, у тому числі з використанням його мобільного додатка.

Належним користувачем транспортного засобу є особа, яка керує цим транспортом на законних підставах та отримує штрафи з камер замість юридичного власника транспортного засобу. На один транспортний засіб можна призначити лише одного належного користувача. Водночас кількість транспортних засобів для одного належного користувача не обмежена.