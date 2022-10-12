Определена процедура внесения в Единый государственный реестр транспортных средств сведений надлежащего пользователя транспортного средства для автоматизированного учета.

Соответствующий Порядок утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 08.10.2022 № 1145 , текст которого обнародован на правительственном портале, передает «Закон и Бизнес».

Читайте также: Депутаты хотят повысить штрафы за нарушение ПДД в 10 раз

Условием для внесения в Реестр сведений о должном пользователе является наличие у него действующего водительского удостоверения соответствующей категории.

Сведения о принадлежащем пользователе в Реестр вносятся через:

территориальные органы по предоставлению сервисных услуг МВД;

веб-приложение, размещенное на официальном веб-сайте Главного сервисного центра МВД;

портал Дія, в том числе с использованием его мобильного приложения.

Надлежащим пользователем транспортного средства является лицо, которое управляет этим транспортом на законных основаниях и получает штрафы с камер вместо юридического владельца транспортного средства. На одно транспортное средство можно назначить только одного соответствующего пользователя. В то же время, количество транспортных средств для одного надлежащего пользователя не ограничено.