Бронирование номерных знаков - услуга, которая активно используется украинскими автовладельцами.
С начала этого года украинцы забронировали онлайн более 8 тысяч номерных знаков с различными комбинациями. В январе - 4275 единиц, а в феврале - 3947.
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Для получения услуги необходимо посетить виртуальный кабинет водителя, где всегда можно просмотреть, выбрать и забронировать номерные знаки.
Для этого необходимо:
- авторизоваться
- выбрать вкладку "бронирование номерных знаков"
- регион
- тип транспортного средства
- желаемую имеющуюся комбинацию номеров в режиме реального времени