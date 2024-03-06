Бронирование номерных знаков - услуга, которая активно используется украинскими автовладельцами.

С начала этого года украинцы забронировали онлайн более 8 тысяч номерных знаков с различными комбинациями. В январе - 4275 единиц, а в феврале - 3947.

Читайте также: Услуга бронирования номерных знаков оказалась очень популярной

Для получения услуги необходимо посетить виртуальный кабинет водителя, где всегда можно просмотреть, выбрать и забронировать номерные знаки.

Для этого необходимо: