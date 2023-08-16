Только за первую неделю, как существует новая онлайн-услуга сервисных центров МВД, ею воспользовались 1363 раза. Выбирать и забронировать номерные знаки государственной регистрации транспортных средств можно самостоятельно в Электронном кабинете водителя.

Уже неделю для украинцев существует два разных онлайн-сервиса, связанных с номерными знаками. Один из них позволяет выбрать свободные номерные знаки государственной регистрации из числа имеющихся в определенном сервисном центре МВД перед тем, как обращаться за услугой по регистрации или перерегистрации транспортного средства. Такого раньше не было в Украине. А другой онлайн-сервис позволяет заказать индивидуальные номерные знаки, являющиеся приложением к номерным знакам государственной регистрации транспортного средства.

Читайте также: МВД предлагает увеличить штрафы для водителей за неправомерное использование номерных знаков

Как забронировать определенную буквенно-цифровую комбинацию?

Владелец или будущий владелец транспортного средства может авторизироваться в Электронный кабинет водителя и предварительно пересмотреть, свободна ли определенная комбинация цифр или букв и цифр в каком-либо сервисном центре МВД, куда он планирует обращаться для регистрационных действий. После того как желаемая комбинация выбрана, ее можно забронировать для своего транспортного средства на 10 дней. Заплатить за стоимость выбора и/или за комбинацию цифр и букв можно тоже онлайн.

Что важного следует знать о бронировании номерных знаков?

Услуга предоставляется тем водителям, которые могут пользоваться преимуществами цифровых сервисов в Украине. То есть, если в течение последних 10 лет водитель получал водительское удостоверение нового образца или оформлял любое транспортное средство, то информация о нем есть в электронном реестре МВД, а цифровые сервисы ему доступны. Если же у водителя не было в течение десятилетия никакого обращения в какой-либо сервисный центр МВД, то, к сожалению, цифровые сервисы еще не могут быть предоставлены. Следует либо обменять водительское удостоверение на удостоверение современного образца или обращаться офлайн за услугами, в том числе за услугой выбора номерного знака государственной регистрации транспортных средств в сервисном центре МВД.

Владелец транспортного средства или лицо, планирующее приобрести авто, мотоцикл, прицеп и т.п., может забронировать только один номерной знак. В случае, когда у человека есть несколько транспортных средств, последующее бронирование возможно после того, как клиент закрепит выбранный номерной знак и перерегистрирует авто в сервисном центре МВД.

Стоимость и условия получения онлайн-услуги

Сама же услуга выбора номерного знака обойдется в 360 грн за любую комбинацию кроме определенных платных комбинаций цифр — их стоимость от 4 800 до 36 000 грн.

Стоимость 1 суток хранения - 10,80 грн. Бронирование номерного знака действует до 10 дней.

Отдельно придется оплатить ориентировочно 300 грн за номерной знак (металлическая спецпродукция, стоимость которой зависит от типа транспортного средства и стоимости закупки); 200 грн за админуслугу регистрации/перерегистрации транспортного средства в сервисном центре МВД; 405 грн за бланк свидетельства о регистрации транспортного средства (не уплачивается в случае получения только е-свидетельства) и дополнительные комиссии платежной системы или банка.

Читайте также: Нардеп предлагает убрать из номеров электромобилей символ Z, МВД пошло навстречу

Если заказчик бронирования в течение 10 календарных дней не обратился за услугой перерегистрации, то бронирование отменяется автоматически. Номерной знак возвращается в список свободных и другое лицо может выбрать его для бронирования по своему транспортному средству. Также за это время заказчик может отказаться от забронированного номерного знака. Для этого следует обратиться в Региональный сервисный центр МВД, который является органом управления в области, где забронирован номерной знак и подать в отдел бухгалтерского учета заявление на возврат средств, квитанцию и копию паспорта.