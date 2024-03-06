Бронювання номерних знаків - послуга, яка активно використовується українськими автовласниками.
З початку цього року українці забронювали онлайн понад 8 тисяч номерних знаків із різними комбінаціями. У січні - 4275 одиниць, а в лютому — 3947.
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Для отримання послуги необхідно відвідати віртуальний кабінет водія, де завжди можна переглянути, обрати та забронювати номерні знаки.
Для цього необхідно:
- авторизуватись
- обрати вкладку «бронювання номерних знаків»
- регіон
- тип транспортного засобу
- бажану наявну комбінацію номерів у режимі реального часу