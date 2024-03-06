Бронювання номерних знаків - послуга, яка активно використовується українськими автовласниками.

З початку цього року українці забронювали онлайн понад 8 тисяч номерних знаків із різними комбінаціями. У січні - 4275 одиниць, а в лютому — 3947.

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Для отримання послуги необхідно відвідати віртуальний кабінет водія, де завжди можна переглянути, обрати та забронювати номерні знаки.

Для цього необхідно: