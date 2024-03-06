Суб’єкти господарювання отримали можливість виготовляти номерні знаки. Це сприятиме демонополізації та зменшенню цін на продукцію.

На нормативному та технічному рівнях врегульовано можливість виготовлення номерних знаків суб’єктами господарювання різних форм власності. Про це повідомив заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.

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Суб’єкти господарювання, які планують зареєструвати свою діяльність з виготовлення номерних знаків, мають подати до Головного сервісного центру МВС необхідний перелік документів. Після погодження Головним сервісним центром МВС впродовж 5 днів, суб’єкта господарювання приєднують до відповідного Реєстру. Це надасть можливість здійснювати відповідну господарську діяльність.

Суб’єкти господарювання зможуть виготовляти номерні знаки з окремими буквено-цифровими комбінаціями із серіями ОА, ОВ, ОС, ОЕ, ОН, ОІ, ОК, ОМ, UB, UC, AG, AJ, DB, NA.

На сьогодні жоден суб’єкт господарювання не включений до Єдиного реєстру транспортних засобів, адже нормативні зміни було прийнято відносно нещодавно.