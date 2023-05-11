Це буде безкоштовно, якщо тільки номер не іменний або не платний.

Якщо новому власнику авто сподобався номер, який закріплений за машиною минулого власника, цей номерний знак можна буде залишити за купленою машиною. Причому найчастіше – безкоштовно. Це стало дозволено внаслідок набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України у № 454 від 02 травня 2023 року.

Така дія можлива при укладенні договору купівлі-продажу та при перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС.

Також у тему ця ж постанова робить використання тимчасових номерів необов’язковим

Втім, в нового правила є виключення. Якщо номерні знаки платні або індивідуальні, діє інша процедура.

Якщо на машині номерні знаки з відповідною комбінацією цифр (так звані “круглі цифри”) та вони віднесені до платних, то залишити їх новий власник зможе лише при сплаті їх вартості у сервісному центру МВС. А це від 4 800 до 36 000 грн. Єдине виключення – якщо машину реєструють на родича (іншому з подружжя, батькам, дітям), то ще раз платити за номер не потрібно.

“Такі зміни зокрема вносяться і для того, аби у майбутньому при укладанні договору купівлі-продажу самостійно через застосунок “Дія” або через “Електронний кабінет водія”, була опція купити авто разом із номерним знаком державної реєстрації”, – йдеться у повідомленні Сервісного центру МВС.