Это будет бесплатно, если только номер не именной или не платный.

Если новому автовладельцу понравился номер, закрепленный за машиной прошлого владельца, этот номерной знак можно будет оставить за купленной машиной. Причем чаще всего – бесплатно. Это стало возможным в результате вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины в №454 от 2 мая 2023 года.

Такое действие разреешено при заключении договора купли-продажи и перерегистрации транспортного средства в сервисном центре МВД.

Также в тему это же постановление делает использование временных номеров необязательным

Впрочем, у нового правила есть исключение. Если номера платные или индивидуальные, действует другая процедура.

Если на машине номерные знаки с соответствующей комбинацией цифр (так называемые круглые цифры) и они отнесены к платным, то оставить их новый владелец сможет только при уплате стоимости в сервисном центре МВД. А это от 4800 до 36000 грн. Единственное исключение – если машину регистрируют на родственника (другому супругу, родителям, детям), то еще раз платить за номер не нужно.

"Такие изменения в частности вносятся и для того, чтобы в будущем при заключении договора купли-продажи самостоятельно через приложение "Дия" или через "Электронный кабинет водителя" будет опция купить авто вместе с номерным знаком государственной регистрации", – говорится в сообщении Сервисного центра МВД.