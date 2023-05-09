Теперь не нужно платить за услуги нотариуса и выдачу временных транзитных номеров.

При покупке нового автомобиля работникам автосалона часто поручают зарегистрировать машину в органах МВД. Но раньше для этого нужно платить дополнительные средства. Постановление Кабинета Министров №437 от 02.05.23 облегчает эту задачу.

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Как объясняет генеральный директор ассоциации автоимпортеров ВААИД Олег Назаренко, отныне не потребуются нотариальное поручение на регистрацию автомобиля от владельца на работника автосалона. Ведь теперь владелец прямо в договоре купли-продажи автомобиля, оформляемого при покупке нового автомобиля, имеет право указать лицо (менеджера автосалона или другое лицо), которому он доверяет зарегистрировать его авто. "По желанию владельца государственная регистрация нового транспортного средства может производиться продавцом этого транспортного средства (субъектом хозяйствования) на основании заявления, поданного от имени владельца, в соответствии с договором купли-продажи", – говорится в постановлении КМУ.

Также упрощен порядок получения транзитных номерных знаков при регистрации нового авто. "Если транспортное средство не будет доставляться к месту государственной регистрации своим ходом, номерной знак для разовых поездок или номерной знак "Транзит" выдается его покупателю по желанию", – говорится в документе.

Если номерной знак для разовых поездок или номерной знак "Транзит" на проданное новое транспортное средство не выдавался, в акте осмотра реализованного транспортного средства и в оформленном в электронном реестре акте приемки-передачи делается отметка "Не выдавалась". Соответственно, и платить за транзитные номера покупателю не придется.