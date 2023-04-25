В Электронном кабинете водителя снова стала доступна услуга заказа индивидуальных номерных знаков.

Автовладельцы могут заказать индивидуальный номерной знак онлайн и затем получить его двумя способами:

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самовывоз;

с доставкой в отделение «Новой Почты».

Самостоятельно забрать индивидуальный номерной знак можно в Главном сервисном центре МВД в Киеве – в управлении стандартизации по адресу ул. Туполева, 19. А логистические услуги предоставляет ГП «Инфотех» и они включают в себя доставку «Новой почтой» по всей территории Украины, где работают отделения.

Что такое индивидуальный номерной знак

Индивидуальный номерной знак – это приложение к номерному знаку государственной регистрации транспортного средства по индивидуальному заказу владельца.

Надпись на таком знаке уникальна и не может повторяться. То есть если какой-то номерной знак уже был заказан и изготовлен раньше, то владельцу транспортного средства следует придумать другую комбинацию. Онлайн сервис в электронном кабинете водителя позволяет проверить доступность комбинации букв и цифр.

Надпись на индивидуальных номерных знаках для автомобилей может содержать от трех до восьми символов — от трех до восьми или от трех до семи и цифр. А надпись на индивидуальных номерных знаках для мотоциклов может содержать от трех до шести символов от двух до пяти букв и цифр. Букв в надписи на индивидуальном номерном знаке должно быть не менее двух. Знаки препинания не допускаются.

Стоимость услуги изготовления индивидуальных номерных знаков:

300 грн - три символа (минимальный заказ);

90 грн - каждый следующий (до восьми символов);

466,44 грн - стоимость спецпродукции (номерных знаков для авто);

266,58 грн – стоимость спецпродукции (номерных знаков для мотоцикла).

Обратите внимание, что добавление графического элемента при заказе онлайн невозможно, графический элемент к макету индивидуального номерного знака можно добавить только за оффлайн визита в любой удобный сервисный центр МВД.

Стоимость логистических расходов ГП «ИНФОТЕХ» – доставка на отделение «Новой Почты» – 500 грн.

Продолжительность изготовления комплекта индивидуальных номерных знаков заводом изготовителем — до 30 дней со дня отправки макета на производство. Поэтому получение индивидуальных номерных знаков автовладельцем может быть ориентировочно через месяц.

После получения комплекта индивидуальных номерных знаков обязательно производится перерегистрация транспортного средства. Стоимость услуги и бланковой продукции – свидетельства о регистрации транспортного средства для всех категорий – ориентировочно 512 грн. Самовольное закрепление номерного знака не допускается, он должен быть внесен в особые отметки в свидетельство о регистрации транспортного средства.