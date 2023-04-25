В Електронному кабінеті водія знову стала доступною послуга замовлення індивідуальних номерних знаків.

Автовласники можуть замовити індивідуальний номерний знак онлайн і потім отримати його двома способами:

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самовивіз;

з доставкою на відділення «Нової Пошти».

Самостійно забрати індивідуальний номерний знак можливо у Головному сервісному центрі МВС у Києві — в управлінні стандартизації за адресою вул. Туполєва, 19. А логістичні послуги надає ДП «ІНФОТЕХ» і вони включають в себе доставку «Новою Поштою» по всій території України, де працюють відділення.

Що таке індивідуальний номерний знак

Індивідуальний номерний знак — це додаток до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу за індивідуальним замовленням власника.

Напис на такому знаку є унікальним і не може повторюватись. Тобто, якщо якийсь номерний знак уже було замовлено і виготовлено раніше, то власнику транспортного засобу варто придумати іншу комбінацію. Онлайн сервіс в Електронному кабінеті водія дозволяє перевірити доступність комбінації букв та цифр.

Напис на індивідуальних номерних знаках для автомобілів може містити від трьох до восьми символів — від трьох до восьми літер чи від трьох до семи літер і цифр. А напис на індивідуальних номерних знаках для мотоциклів може містити від трьох до шести символів — від двох до п’яти літер і цифр. Літер у написі на індивідуальному номерному знакові має бути не менше ніж дві. Розділові знаки не допускаються.

Вартість послуги виготовлення індивідуальних номерних знаків:

300 грн — три символи (мінімальне замовлення);

90 грн — кожний наступний (до восьми символів);

466,44 грн — вартість спецпродукції (номерних знаків для авто);

266,58 грн — вартість спецпродукції (номерних знаків для мотоцикла).

Зверніть увагу, що додавання графічного елемента при замовленні онлайн неможливе, графічний елемент до макету індивідуального номерного знака можна додати лише за офлайн візиту до будь-якого зручного сервісного центру МВС.

Вартість логістичних витрат ДП «ІНФОТЕХ» — доставка на відділення «Нової Пошти» — 500 грн.

Тривалість виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків заводом виробником — до 30 днів з дня відправлення макету на виробництво. Тому отримання індивідуальних номерних знаків автовласником може бути орієнтовно через місяць.

Після отримання комплекту індивідуальних номерних знаків обов’язково проводиться перереєстрація транспортного засобу. Вартість послуги та бланкової продукції — свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу для усіх категорій — орієнтовно 512 грн. Самовільне закріплення номерного знака не допускається, він має бути внесений у особливі відмітки до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.