Відновлення втрачених номерних знаків офіційним шляхом – досить складна процедура. Проте існує і простіший шлях.

У разі втрати номерних знаків, пошкодження, або викрадення їх можна відновити Сервісному центрі МВС. Ця процедура передбачає проведення експертного огляду і повну перереєстрацію транспортного засобу.

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З собою необхідно мати:

паспорт

ідентифікаційний код

свідоцтво про реєстрацію ТЗ

довідка з Національної поліції (у разі викрадення номерного знаку).

Експерт зробить огляд, а адміністратор сервісного центру проведе повну перереєстрацію ТЗ (обов’язково його наявність) та видасть нові номерні знаки. Якщо у Сервісному центрі МВС не буде черги, така процедура заме майже годину та буде коштувати приблизно 600-800 грн.

Одна з проблем такого шляху полягає у тому, що на автомобілі без номерних знаків їздити заборонено – за це можна отримати штраф 850 грн. Отже, за буквою закону, доставляти автомобіль у Сервісний центр МВС потрібно на евакуаторі.

Проте існує й інший, неофіційний шлях. Номерні знаки можна замовити в Інтернеті або у спеціалізованих точках виготовлення. Один номер коштуватиме 300 грн пара – 450 грн. Тоді заново реєструвати автомобіль не потрібно. Також замовлені номерні знаки можуть доставити поштою або кур’єрською службою.