Восстановление утраченных номерных знаков официальным путем – довольно сложная процедура. Однако существует и более простой путь.

В случае потери номерных знаков, повреждения или похищения их можно восстановить в Сервисном центре МВД. Эта процедура предусматривает проведение экспертного досмотра и полную перерегистрацию транспортного средства.

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С собой необходимо иметь:

паспорт

идентификационный код

свидетельство о регистрации ТС

справка из Национальной полиции (в случае похищения номерного знака).

Эксперт произведет осмотр, а администратор сервисного центра проведет полную перерегистрацию ТС (обязательно его наличие) и выдаст новые номерные знаки. Если в Сервисном центре МВД не будет очереди, такая процедура займет почти час и будет стоить около 600 – 800 грн.

Одна из проблем такого пути состоит в том, что на автомобиле без номерных знаков ездить запрещено – за это можно получить штраф 850 грн. Следовательно, по букве закона, доставлять автомобиль в Сервисный центр МВД нужно на эвакуаторе.

Однако существует и другой, неофициальный путь. Номерные знаки можно заказать в интернете или специализированных точках изготовления. Один номер обойдется в 300 грн, пара – 450 грн. Тогда заново регистрировать автомобиль не нужно. Также заказанные номерные знаки могут быть доставлены почтой или курьерской службой.