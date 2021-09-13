На сайте Офиса президента размещена петиция с предложением о введении специальных номерных знаков для автомобилей, имеющих историческую ценность.

Автор петиции отметил, что, например, в Польше и Германии исторические авто вынесены в отдельный класс. Речь идет о машинах старше 30 лет, имеющих оригинальную комплектацию и приличное техническое состояние. Таким машинам выдают специальные номерные знаки.

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В частности, в петиции предлагается внести изменения в ДСТУ 4278:2019 и ввести в обращение новый тип знаков вида АА **** Н.

АА – буквосочетание, обозначающее административно-территориальную принадлежность;

**** – порядковый номер;

Н – символ, характеризующий автомобиль как исторический.

Габаритные размеры: 520х112 мм, 150х300 мм (для автомобилей с нестандартным местом крепления номерного знака)

Цвет поля – белый

Цвет цифр, букв и ребер жесткости – красный.

Необходимые условия для получения номерных знаков упомянутого типа:

- возраст автомобиля более 30 лет

- оригинальная комплектация (при этом некоторые виды модернизации, такие как установка ремней безопасности или каталитического нейтрализатора отработавших газов – не являются нарушением условия).