На сайте Офиса президента размещена петиция с предложением о введении специальных номерных знаков для автомобилей, имеющих историческую ценность.
Автор петиции отметил, что, например, в Польше и Германии исторические авто вынесены в отдельный класс. Речь идет о машинах старше 30 лет, имеющих оригинальную комплектацию и приличное техническое состояние. Таким машинам выдают специальные номерные знаки.
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В частности, в петиции предлагается внести изменения в ДСТУ 4278:2019 и ввести в обращение новый тип знаков вида АА **** Н.
АА – буквосочетание, обозначающее административно-территориальную принадлежность;
**** – порядковый номер;
Н – символ, характеризующий автомобиль как исторический.
Габаритные размеры: 520х112 мм, 150х300 мм (для автомобилей с нестандартным местом крепления номерного знака)
Цвет поля – белый
Цвет цифр, букв и ребер жесткости – красный.
Необходимые условия для получения номерных знаков упомянутого типа:
- возраст автомобиля более 30 лет
- оригинальная комплектация (при этом некоторые виды модернизации, такие как установка ремней безопасности или каталитического нейтрализатора отработавших газов – не являются нарушением условия).