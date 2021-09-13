На сайті офісу президента розміщено петицію з пропозицією про введення спеціальних номерних знаків для автомобілів, що мають історичну цінність.

Автор петиції зазначив, що, наприклад, у Польщі та Німеччині історичні авто винесено до окремого класу. Йдеться про машини старше 30 років, що мають оригінальну комплектацію і пристойний технічний стан. Таким машинам видають спеціальні номерні знаки.

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Зокрема, у петиції пропонується внести зміни до ДСТУ 4278:2019 та ввести в обіг новий тип знаків виду АА **** Н.

АА – буквосполучення, яке позначає адміністративно-територіальну приналежність;

**** — порядковий номер;

Н – символ, що характеризує автомобіль як історичний.

Габаритні розміри: 520х112 мм, 150х300 мм (для автомобілів з нестандартним місцем кріплення номерного знака)

Колір поля - білий

Колір цифр, літер та ребер жорсткості - червоний.

Необхідні умови для отримання номерних знаків згаданого типу:

- вік автомобіля більше 30 років

- оригінальна комплектація (при цьому деякі види модернізації, такі як встановлення ременів безпеки або каталітичного нейтралізатора відпрацьованих газів - не є порушенням умови).