Ретроавтомобілі періоду до II Світової війни в багатьох країнах офіційно визнані культурною цінністю. В нашій країні такої практики немає, проте практично кожен довоєнний автомобіль відомий історикам і фанатам ретро. А звідки беруться такі машини в наш час?

У світі фанатів вінтажної техніки є кілька систем класифікації ретроавтомобілів, і всі вони високо цінують саме довоєнні автомобілі. І не лише тому, що їх за об'єктивними причинами збереглось дуже мало. Реставрувати такі авто надзвичайно складно, дорого і повільно. На прикладі однієї цікавої машини ми можемо прослідкувати шлях від “старої колимаги” до колекційного екземпляра. Шлях довжиною 75 років.

Opel 6 – він же Opel 2,0 L займав місце у середині модельної лінійки марки. Випускався як 2- та 4-дверний седан та малотиражний кабріолет (4051 екземпляр)

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1935 р. У липні на заводі в Рюсснльхаймі було випущено Opel 6 з кузовом чотиривіконний кабріолет. Того ж року його придбала приватна особа (ім’я якої відомо) – громадянин Німеччини.

1945 р. Трофейна машина потрапила до Радянського Союзу, а саме – до Одеси. Найбільш ймовірно, що цей екземпляр не покинули німці, тікаючи з міста при його звільненні, а завезли серед інших офіційних постачань в межах програми репарацій.

Аби підтримувати 85-літній автомобіль на ходу, власникові треба докладати чималих зусиль

Кінець 1980 – поч. 1990 рр. Відомий нині реставратор та автоісторик з м. Дніпро вів перемовини щодо придбання Opel’я та його перевезення до свого міста на реставрацію. Але угода не відбулася і кабріолет залишився в Одесі.

1998 р. Раритетний автомобіль був придбаний іншим дніпропетровським шанувальником ретро, на ім'я Олексій. Він провів глобальну реставрацію машини, її теперішній вигляд на 90% - заслуга Олексія.

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2004 р. Киянин Олександр, теж шанувальник ретро, відвідуючи виставку в Дніпрі, вперше побачив цей Opel 6, проїхався в салоні та “захворів” ним.

Нинішній власник все ще не вважає свою машину ідеальною: потрібно встановити ще кілька оригінальних дрібничок

2019 р. Власник Opel 6 вирішив розлучитися з ним на користь інших проєктів – ретроавтомобілів, якими зручніше користуватися як машиною вихідного дня. Киянин Олександр придбав кабріолет і перевіз його у столицю.

2020 р. Олександрові вдалося нарешті перереєструвати машину на себе: два роки пішло на доведення перед відповідними органами факту того, що машина оригінальна і не є “конструктором” з кількох донорів під старі документи. “Надто вона у вас красива”, – така була претензія чиновників до власника. Розставити всі точки над “і” вдалося лише після отримання листа зі штаб-квартири Opel AG в Рюссельсхаймі (Німеччина): “Ваш автомобіль Opel 6 № рами ХХХХ № кузова ХХХХ у кузові чотиривіконний кабріолет дійсно був випущений у липні 1935 року. Був проданий громадянинові N. у 1935 році”.



Сьогодні Opel 6 Cabriolet теж не стоїть у гаражі: його запрошують до участі у фестивалях та подіях культурного життя

2021 р. Паралельно з оформленням автомобіля його нинішній власник поступово доводить машину до ідеального з точки зору аутентичності стану. По-перше, він повернув оригінальний вигляд задній частині кузова. Встановив відповідні колісні диски та реставрував кермо, взявши за основу ідентичну деталь “Москвича” 1946 р. (він же Opel Kadett К38). У Чехії вдалося знайти оригінальне “опелівське” скло до фар, на аукціоні e-bay – рідні контрольні прилади, засувками для кватирок дверей поділилися колеги з Краматорська…

Це далеко не перший ретроавтомобіль Олександра, але продавати кабріолет Opel він не збирається. Вдосконалюючись і наближаючись до оригінального стану, 85-літній автомобіль продовжує жити активним життям: катає власника по Києву, бере участь у виставках, фестивалях зйомках кліпів та перфомансах.

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