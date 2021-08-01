Ретроавтомобили периода до второй Мировой войны во многих странах официально признаны культурной ценностью. В нашей стране такой практики нет, и тем не менее практически каждый довоенный автомобиль известен историкам и фанатам ретро. А откуда берутся такие машины в наше время?

В мире фанатов винтажной техники есть несколько систем классификации ретроавтомобилей, и все они высоко ценят именно довоенные автомобили. И не только потому, что их по объективным причинам сохранилось очень мало.

Реставрировать такие авто чрезвычайно сложно, дорого и совсем не быстро. На примере одной интересной машины мы можем проследить путь от “старой колымаги” до коллекционного экземпляра. Путь длиной 75 лет.

Opel 6 – он же Opel 2,0 L – занимал место в середине модельной линейки марки. Выпускался как 2- и 4-дверный седан и малотиражный кабриолет (выпущен 4051 экз.)

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1935 г. В июле на заводе в Рюссельсхайме был выпущен Opel 6 с кузовом четырехоконный кабриолет. В том же году его приобрело частное лицо (имя которого известно) – гражданин Германии.

1945 г. Машина в качестве трофея попала в Советский Союз, а именно – в Одессу. Наиболее вероятно, что машину не бросили немцы, убегая из города при его освобождении, а ее таки завезли в числе других официальных поставок в рамках программы репараций.



Чтобы поддерживать 85-летний автомобиль на ходу, владельцу нужно прилагать немалые усилия

Конец 1980 – нач. 1990 гг. Известный ныне реставратор и автоисторик из г. Днепропетровска (теперь Днепр) вел переговоры о приобретении Opel'я и его перевозке в свой город на реставрацию. Но сделка не состоялась и кабриолет остался в Одессе.

1998 г. раритетный автомобиль был приобретен другим днепропетровским поклонником ретро по имени Алексей. Он провел глобальную реставрацию машины, ее теперешний вид на 90% - заслуга Алексея.

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2004 г. Поклонник ретро киевлянин по имени Александр, посещая выставку в Днепропетровске, впервые увидел этот Opel 6, прокатился в его салоне и “заболел” им.



Нынешний владелец все еще не считает свою машину идеальной: нужно установить несколько оригинальных деталей

2019 г. Владелец Opel 6 решил расстаться с ним в пользу других проектов – ретроавтомобилей, которыми удобнее пользоваться в качестве машины выходного дня. Киевлянин Александр приобрел кабриолет и перевез его в столицу.

2020 г. Александру удалось наконец перерегистрировать машину на себя: два года ушло на доказательство перед соответствующими органами факта того, что машина оригинальная и не является “конструктором” из нескольких доноров под старые документы. “Слишком она у вас красивая”, – такова была претензия чиновников к владельцу. Расставить все точки над і удалось только после получения письма из штаб-квартиры Opel AG в Рюссельсхайме (Германия): “Ваш автомобиль Opel 6 № рамы ХХХХ № кузова ХХХХ в кузове четырехоконный кабриолет действительно был выпущен в июле 1935 года. Был продан гражданину N. в 1935 году”.





Сегодня Opel 6 Cabriolet тоже не стоит в гараже: его приглашают для участия в фестивалях и событиях культурной жизни

2021 г. Параллельно с оформлением автомобиля его нынешний владелец постепенно доводит машину до идеального с точки зрения аутентичности состояния. Во-первых, он вернул оригинальный вид задней части кузова. Установил соответствующие колесные диски и реставрировал руль, взяв за основу идентичную деталь “Москвича” 1946 г. (он же Opel Kadett К38). В Чехии удалось найти оригинальное "опелевское" стекло к фарам, на аукционе e-bay – родные контрольные приборы, защелками для форточек дверей поделились коллеги из Краматорска…

Это далеко не первый ретроавтомобиль Александра, но продавать кабриолет Opel он не собирается. Совершенствуясь и приближаясь к оригинальному состоянию, 85-летний автомобиль продолжает жить активной жизнью: катает владельца по Киеву, участвует в выставках, фестивалях, съемках клипов и перфомансах.

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