Відтепер не треба платити за послуги нотаріуса та видачу тимчасових транзитних номерів.

Під час купівлі нового автомобіля працівникам автосалону часто доручають зареєструвати машину в органах МВС. Але раніше для цього потрібно було сплачувати додаткові кошти. Постанова Кабінету міністрів № 437 від 02.05.23 полегшує цю продеру.

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Як пояснює генеральний директор асоціації автоімпортерів ВААІД Олег Назаренко, відтепер не будуть потрібні нотаріальні доручення на реєстрацію авто від власника на працівника автосалону. Адже тепер власник прямо в договорі купівлі-продажу автомобіля, який оформляється під час придбання нового авто, має право вказати особу (менеджера автосалону чи іншу особу), якій він довіряє зареєструвати його авто. “За бажанням власника державна реєстрація нового транспортного засобу може проводитися продавцем цього транспортного засобу (суб’єктом господарювання) на підставі заяви, поданої від імені власника, відповідно до договору купівлі-продажу”, – говориться в постанові КМУ.

Також спрощено порядок отримання транзитних номерних знаків під час реєстрації нового авто. “Якщо транспортний засіб не доставлятиметься до місця його державної реєстрації своїм ходом, номерний знак для разових поїздок або номерний знак “Транзит” видається його покупцеві за бажанням”, – говориться в документі.

Якщо номерний знак для разових поїздок або номерний знак “Транзит” на проданий новий транспортний засіб не видавався, в акті огляду реалізованого транспортного засобу та в оформленому в електронному реєстрі акті приймання-передачі робиться відмітка “Не видавався”. Відповідно, і платити за транзитні номери покупцю не доведеться.