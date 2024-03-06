Субъекты хозяйствования получили возможность изготавливать номерные знаки. Это будет способствовать демонополизации и уменьшению цен на продукцию.

На нормативном и техническом уровнях урегулирована возможность изготовления номерных знаков субъектами хозяйствования различных форм собственности. Об этом сообщил заместитель Министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.

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Субъекты хозяйствования, которые планируют зарегистрировать свою деятельность по изготовлению номерных знаков, должны подать в Главный сервисный центр МВД необходимый перечень документов. После согласования Главным сервисным центром МВД в течение 5 дней, субъекта хозяйствования присоединяют к соответствующему Реестру. Это позволит осуществлять соответствующую хозяйственную деятельность.

Субъекты хозяйствования смогут изготавливать номерные знаки с отдельными буквенно-цифровыми комбинациями с сериями ОА, ОВ, ОС, ОЕ, ОН, ОИ, ОК, ОМ, UB, UC, AG, AJ, DB, NA.

На сегодня ни один субъект хозяйствования не включен в Единый реестр транспортных средств, ведь нормативные изменения были приняты относительно недавно.