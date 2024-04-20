После того, как стало возможным переоформление авто в "Дії", многие украинцы попытались ею воспользоваться. Однако впоследствии этот процесс начал терять популярность. Почему это произошло?

В конце 2023 года в Украине заработала услуга переоформления автотранспорта в мобильном приложении “Дія”. Продавцу и покупателю теперь отпала необходимость обращаться в сервисный центр МВД, чтобы подать оригиналы документов и там же получить новое свидетельство о регистрации транспортного средства и номерные знаки.

Также необязательной стала услуга экспертного осмотра автомобилей – воспользоваться ею при перепродаже машины можно по собственному желанию.

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Специалисты Института исследований авторынка на основе открытых данных ГСЦ МВД изучили статистику использования услуги по продаже авто в “Дии” и заказ новых номерных знаков в течение первого квартала 2024 года.

С помощью "Дії" можно переоформить один раз в год легковой автомобиль, мотоцикл или мопед. Ведь при второй и последующей продаже возникает обязанность уплаты налога с этой операции, а он администрируется в “Дії”. Поэтому при второй и последующей продаже следует обращаться в СЦ МВД.

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В течение первого квартала по указанным типам ТС в целом было заключено 263,3 тыс. сделок купли-продажи. Включая те, что оформлены в Дії.

Общая доля переоформленных в Дії ТС в 1 квартале 2024 года

Дистанционной услугой воспользовались 30,6 тыс. раз, что составляет 11,6% от суммарного количества всех сделок, заключенных для легковушек, мопедов и мотоциклов за первые три месяца 2024 года.

Покупатель, который оформляет авто в Дії, имеет возможность выбора - оставить номерные знаки предыдущего владельца (кроме тех, которые относятся к категории платных, с отдельными комбинациями цифр – 1234, 7777 и т.д.), или заказать новые таблички, цифровую комбинацию для которых тоже можно выбрать (услуга по выбору оплачивается дополнительно). Итак, из этих более 30 тысяч покупателей, новые номерные знаки, которые будут доставлены в указанное отделение "Укрпочты", заказали почти 5 тысяч пользователей Дії. Таблички будут иметь индекс DI.

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Доля заказов новых номерных знаков в Дії

Чаще всего в Дії переоформляли легковые автомобили (95,5%). Мотоциклы получили долю 4,4%, меньше всего дистанционно заключенных сделок купли-продажи было по мопедам, всего 0,1%.

Общая картина по возрасту, маркам и моделям автотранспорта, продажа которого была оформлена в Дії, повторяет картину внутреннего рынка, соответственно, в несколько уменьшенном масштабе.

Типы ТС, которые были переоформлены в Дії в 1 квартале 2024 года

Интересно, и несколько парадоксально, что общая популярность этой удобной и инновационной услуги уменьшается. В январе доля оформленных продаж с помощью Дії составляла 12,5% (напомним, что учтены только те категории, которые можно переоформить дистанционно), в феврале уже 11,8%, в марте - 10,6%. Обычно подобные новые услуги со временем приобретают большую популярность, здесь же статистика свидетельствует об обратном.

Доли переоформлений в Дії по месяцам

Возможно, на это влияют отказы, которых, как сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудик, немало: "Довольно часто граждане получают онлайн-отказы в получении услуги. Главными причинами могут быть неуплаченные штрафы, исполнительные производства, или, например, задолженность по алиментам". Также глава ГСЦ добавил, что "сейчас ведется работа над доработкой функционала, чтобы гражданам поступали автоматические сообщения с конкретными причинами отказа, и куда обращаться в таких случаях".

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Также популярность может уменьшаться из-за того, что исчезает новизна услуги, ею сначала активно пользовались "энтузиасты", а также часть людей, которые не могли переоформить авто по-другому - например, те, что были за рубежом. Кроме этого, существует недостаточная проинформированность автомобилистов. Также мешает насыщенность приложения Дія различными услугами, которых каждый раз становится больше, и между ними, соответственно, сложнее наткнуться на нужный сервис.