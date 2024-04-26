Громадян які не з’явились на вимогу до ТЦК, позбавлятимуть права керування транспортними засобами. Така норма прописана в новому законі що набере чинності 18 травня.

Міноборони України вже опублікувало перелік змін до закону про мобілізацію. Серед іншого, у громадян можуть вилучати автомобілі на потреби сил оборони, а тих хто не з’являється до ТЦК будуть обмежувати в праві керувати транспортними засобами.

Читайте також: Українці масово перереєстровують свої автомобілі

Як саме це відбуватиметься в коментарі РБК-Україна пояснює юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Ярослав Звоненко.

Якщо громадянин не з’являється за вимогою до ТЦК, то начальник цієї організації звертається до органів Національної поліції для оголошення його у розшук, проведення його адміністративного затримання і доставки до військкомату, пояснює адвокат.

"Якщо затримання виявляється неможливим, то на адресу чоловіка надсилається "вимога". Відмінність повістки та вимоги полягає у тому, що повістка "пропонує" людині з’явитися в ТЦК та СП, а "вимога" – вимагає зробити це", – пояснює Ярослав Звоненко.

""Вимога" – це документ, який відрізняється від повістки. Її надсилають у разі, якщо військовозобов'язаний громадянин не з'явився до ТЦК та СП за викликом по повістці, або ж не виконав інші свої зобов'язання з військового обліку", – додає фахівець.

Вимога вважається врученою:

Після особистого отримання громадянином під розпис.

Після 10 днів з моменту відправлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення.

Якщо протягом 10 днів "вимога" залишається проігнорованою, ТЦК та СП звертається з позовною заявою до суду щодо тимчасового обмеження громадянина у праві керування транспортними засобами.

Читайте також: Закон про мобілізацію підписано: що чекати водіям

"Важливо розуміти, що таке обмеження не позбавляє права керування транспортними засобами на якийсь конкретний проміжок часу, не вилучається водійське посвідчення, а унеможливлює таке право до моменту, поки чоловік не виконає вимоги або не завершиться дії правового режиму воєнного стану та загальної мобілізації", – зауважує Звоненко.

Втім, деталі про те, як саме це діятиме на практиці, можна буде дізнатися після набрання чинності закону з 18 травня. За головними засадами закону, обмеження на керування автомобілем накладає суд. Передбачається, що засідання суду можуть проходити в порядку письмового провадження без виклику особи на судове засідання.