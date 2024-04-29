В Україні можуть зупинитися міжнародні автомобільні перевезення: водіїв фур прямо на трасі знімають з рейсів й відправляють до армії працівники ТЦК.

Кілька таких випадків закінчилися тим, що завантажені фури зупинялися прямо при в’їзді в Україну з-за кордону під приводом перевірки поліцією документів на транспортні засоби та вантаж. Після формальної процедури долучалися працівники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки "для бесіди". Про це йдеться на офіційній сторінці АсМАП України.

Розмови закінчувалися тим, що водіїв примусово відвозили прямо на медкомісію, залишаючи на узбіччі доріг завантажені фури. Покинута техніка лишалася на трасі без охорони та сповіщення компаній, що їх водіїв вже мобілізували до армії.

Українська Асоціація міжнародних перевізників повідомила, що такі випадки незаконного затримання водіїв вантажних автомобілів та їх позбавлення волі з подальшим мобілізаційним призовом до лав армії не поодинокі. Вже мали місце зупинка фур на посту «Нижні Ворота» Закарпатської області.

Читайте також На виїзді з України розгорнули мобільні пости ТЦК

Зокрема, повідомляє на своїй сторінці АсМАП, 24 квітня вранці незаконно затримали водіїв кількох вантажівок, які здійснювали транзитне перевезення товарів з Європи до України, примусово доставили до приміщення відповідного відділу РТЦК. Там їх швидко провели через медкомісію, мобілізували та направили для проходження служби до військових частин.

При цьому транспортні засоби, особисті речі водіїв, вантаж залишалися на трасі без належної охорони та не у встановленому місці для довготривалої стоянки.

Одним з перших до такого вилучення водія з рейсу вдалися 24.04.2024 р. працівники Першого відділу Мукачівського РТЦК. Поблизу поста "Нижні Ворота" вони незаконно затримали та позбавили волі водія ТОВ "Шаль" Андрія Вадимовича Лісовського, 18.05.1983 року народження.

Читайте також Як позбавлятимуть водійських "прав" за неявку до ТЦК: механізм прописаний в новому законі

Всупереч волі перевізника його не тільки зняли з рейсу, залишивши на трасі вантажну фуру з вантажем та особистими речами без належної охорони, але в той же день мобілізували й направили для проходження служби в одній з військових частин Чернігівської області. Нині його місце перебування не встановлено.

Про це АсМАП вже повідомили керівники транспортних компаній "Шаль" (Київська обл.) Віталій Шаль, "Транспеле" (м. Київ) Сергій Нечай, "КТС" (м. Рівне) Віталій Савчук (див. відео внизу).

З приводу свавілля на трасах працівників ТЦК керівник АсМАП України Леонід Костюченко вже звернувся з листом до Прем’єр-міністра України Шмигаля Д.А. та начальника Закарпатської обласної військової державної адміністрації Микити В.Ф. Також запрошено сісти за стіл переговорів керівників відповідних служб Міноборони та Нацполіції. Як будуть надалі розвиватися такі події, що вирішиться – редакція Авто24 повідомить додатково.