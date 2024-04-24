18:10, 24 апреля 0

Требования к шинам, которые используются на спорткарах, существенно отличаются от дорожных. Но когда речь заходит о шинах для спортивных автомобилей, которые ездят на дорогах общего пользования, то без высокоэффективных технологических решений в них не обойтись.

Активный драйв на мощном автомобиле требует сверхвысокого сцепления с дорогой. Поэтому спортивные шины должны хорошо держать дорогу в экстремальных режимах, а также обеспечивать хорошие показатели износостойкости и прочности. При этом комфорт, экономичность и долговечность должны быть не хуже, чем у обычных шин. Именно такой продукт, который способен удовлетворить всем этим требованиям, разработала компания Continental под названием SportContact 7.

Реализация мощности

Новые шины Continental SportContact 7 предназначены для очень мощных автомобилей, которые одинаково хорошо зарекомендовали себя как на спортивных автогонках, так и на дорогах общего пользования. При создании этих высокопроизводительных шин главным требованием была безопасность и эталонная управляемость. Кроме этого, SportContact 7 способны обеспечивать большие пробеги благодаря улучшенным показателям ресурса.

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Большую роль играет и размерная линейка. На первом этапе производства уже было доступно 42 артикулы размером от 19 до 23 дюймов, а сейчас ассортимент продукции еще больше расширен. Это означает, что выбрать Continental SportContact 7 можно к подавляющему большинству быстрых и мощных автомобилей.

Секреты конструкции

Чтобы лучше держаться за дорогу, спортивные шины должны максимально прилегать к поверхности дороги. Однако "слики" идеальны для сухой погоды, а вот в дождь они становятся опасными. Чтобы обеспечить хорошие характеристики для всех погодных условий, конструкторы Continental создали специальный дизайн протектора, который адаптируется к сухим и мокрым дорогам. Кроме того, резиновая смесь BlackChili была точно адаптирована к дизайну протектора для максимального сцепления.

Лучшие из лучших

Новое поколение SportContact от Continental имеет значительно улучшенные показатели по сравнению с предыдущей моделью. На гоночном треке пробег увеличился на 10 процентов, а тормозной путь на мокрой дороге сократился на восемь процентов. Новый SportContact также на шесть процентов лучше для сухого торможения, а срок службы на 17 процентов длиннее.

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Управляемость и сцепление как на мокрой, так и на сухой дороге также улучшены благодаря последним технологическим достижениям. При разработке Continental сосредотачивался на совершенствовании всех критериев эффективности, чтобы совместить удовольствие от вождения с максимальной безопасностью и экологичностью в сфере шин сверхвысокой производительности.

Для экстремально быстрых

SportContact 7 разработаны для легковых автомобилей со спортивным характером и даже настоящих суперкаров. Разнообразие автомобилей, для которых следует применять эти шины достаточно широкое, включая Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, серию RS от Audi, спортивную серию M от BMW. Компактные автомобили включают Ford Focus III RS и Mini Cooper S Clubman.

Также доступны соответствующие размеры для Porsche 4 S GT, различных автомобилей Mercedes-AMG, Lamborghini и McLaren. Соответствующие размеры SportContact 7 запланированы для самых быстрых автомобилей мира, таких как Brabus S 65 Rocket 900 Coupé.

Справка Авто24

Компания Continental основана в 1871 году. В 2020 году объем продаж Continental составил 37,7 млрд евро. В 58 странах мира работают более 235 000 сотрудников компании. Подразделение шин имеет по всему миру 24 производственных и конструкторские локации.

Напомним, что в Украине уже можно использовать всесезонные шины.